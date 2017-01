Taleski ab sofort Löwe

Filip Taleski kommt von Metalurg Skopje zu den Löwen. © dpa

Mannheim. Die fehlende Breite im Kader - sie ist der einzige Schwachpunkt der Rhein-Neckar Löwen im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft. Für die restlichen 16 Spiele in der Bundesliga-Rückrunde steht dem Titelverteidiger ab sofort aber eine Rückraum-Alternative zur Verfügung. Dass Filip Taleski spätestens im Sommer 2018 von Metalurg Skopje zu den Badenern wechseln wird, berichtete diese Zeitung bereits exklusiv. Nach der offiziellen Bestätigung durch den Klub zogen die Löwen den Transfer nun sogar eineinhalb Jahre vor, was auch am überschaubaren finanziellen Aufwand liegt. Beide Vereine vereinbarten zwar Stillschweigen über die Ablösesumme, die nach Informationen dieser Zeitung aber nur im fünfstelligen Bereich liegt.

Der 20-jährige Mazedonier gilt als eines der größten Talente Europas und erhält beim Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Da er in dieser Saison bereits für seinen Ex-Klub in der Champions League gespielt hat, darf der Rechtshänder in diesem Wettbewerb aber nicht mehr für die Löwen auflaufen.

"Filip ist ein junger Spieler, der seine Zeit brauchen wird. Diese werden wir ihm geben und ihn nun langsam an die Bundesliga heranführen", sagt Oliver Roggisch. Der Sportliche Leiter der Löwen betont aber auch, "dass Filip in naher Zukunft eine tragende Rolle bei uns einnehmen soll." Taleski bereitet sich aktuell mit der mazedonischen Nationalmannschaft auf die WM in Frankreich vor und wird danach bei den Löwen erwartet.

Die vorzeitige Verpflichtung des Halblinken spricht dafür, dass die Löwen nach dieser Saison Kim Ekdahl du Rietz ziehen lassen. Der Schwede möchte gerne auf Weltreise gehen und bittet um Vertragsauflösung. Eine Entscheidung dazu soll spätestens im Februar fallen.