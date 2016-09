Topspiel um den Titel, Teil 1

Alle Bilder anzeigen © Binder Der Flensburger Thomas Mogensen (l.) und Löwe Gudjon Valur Sigurdsson sind bereit, beide wollen heute jubeln. © Klahn/Binder

Flensburg. Meister gegen Vize-Meister, Tabellenzweiter gegen Spitzenreiter: Das Duell zwischen den Rhein-Neckar Löwen und der SG Flensburg-Handewitt heute (17 Uhr/SAP Arena) ist mehr als nur ein Spiel. Die einen haben die Schale, die anderen wollen sie. Beide Teams haben Chancen auf den Sieg.

Tor

Der Flensburger Mattias Andersson ist ein Ausnahme-Torwart und vor Löwe Mikael Appelgren zurecht die Nummer eins der schwedischen Nationalmannschaft. Aber: Appelgren spielte eine herausragende Meister-Saison, außerdem hat er mit Andreas Palicka einen starken Stellvertreter. Das wiederum gilt für die Flensburger nicht: Zwischen Andersson und Ersatzmann Kevin Møller klafft häufiger eine Leistungslücke.

E Unentschieden

Abwehr

Die Löwen spielen die 6:0-Variante oder auch die 5:1-Deckung mit dem vorgezogenen Hendrik Pekeler auf der Spitze. Mit diesem System nahmen die Badener übrigens im Dezember 2015 die "Hölle Nord" in Flensburg ein. Die SG verteidigt klassisch in der 6:0-Deckung. "Die beiden besten Abwehrreihen der Liga treffen aufeinander", sagt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen: "Wer in der Offensive schneller Lösungen findet, hat gute Chancen auf den Sieg." Nur 44,6 Prozent der Angriffe auf das Löwen-Tor endeten bislang in dieser Saison mit einem Gegentreffer, bei den Flensburgern sind es 45,4 Prozent. Beide Teams belegen damit die Spitzenplätze.

E Unentschieden

Rückraum

Bei den Löwen dreht sich alles um Andy Schmid. Sie brauchen den Mittelmann in Weltklasse-Form, sonst wird es eng. Die Stärke der Badener ist das gebundene Spiel über Schmid, Alexander Petersson und Kim Ekdahl du Rietz. Mit dem wurfgewaltigen Harald Reinkind gibt es aber auch einen Plan B. Die Flensburger müssen auf ihren besten Mann verzichten: Rasmus Lauge (Meniskusriss). "Mit ihm hatten wir im letzten Spiel Probleme", erinnert sich Löwe Pekeler an die Gala des Dänen beim 25:22-Erfolg der SG im Februar in Mannheim. Lauges Rolle als Spielmacher nimmt Thomas Mogensen ein, der bislang aber noch nicht so in die Saison fand. Für Flensburgs großen Kader ist aber auch das kein Problem. Es gibt noch Kentin Mahé, der zuletzt stark aufspielte. Als Startformation im Rückraum hat sich aber zunächst einmal die Kombination aus Mogensen sowie den wurfgewaltigen Petar Djordjic und Holger Glandorf herauskristallisiert. Keiner aus diesem Trio weilte bei den Olympischen Spielen. Mit Johan Jakobsson und eben Mahé stehen aber starke Alternativen parat. "Die Flensburger sind in der Breite sehr gut besetzt", weiß Jacobsen um die Möglichkeiten der SG, die aber neben Lauge auch ohne Jim Gottfridsson auskommen muss.

E Kleiner Vorteil Flensburg

Kreis

2,03-Meter-Hüne Pekeler ist bei den Löwen gesetzt und trumpft bislang mit einer Trefferquote von 89 Prozent (acht Saisontore) auf. Mit dem kompakteren Rafael Baena können die Badener den Gegner zusätzlich vor eine andere Aufgabe stellen. Die klare Nummer eins am Kreis bei der SG heißt Henrik Toft Hansen. Der Däne befindet sich in Top-Form, die er von den Olympischen Spielen mitgenommen hat. Anders Zachariassen ist sein Ersatz.

E Kleiner Vorteil Löwen

Außenpositionen

Bei beiden Teams spielen echte Tormaschinen: Löwen-Neuzugang Gudjon Valur Sigurdsson verkörpert auf der Linksaußenposition absolute Weltklasse und hat in dieser Saison bereits 22 Treffer erzielt (Trefferquote 81 Prozent). Auf dem rechten Flügel steht mit Patrick Groetzki ein deutscher Nationalspieler von internationalem Format. Er kommt auf neun Treffer in dieser Saison (Quote 75 Prozent). Sigurdssons Sicherheit vor dem Tor wird noch getoppt von Flensburgs Rechtsaußen Lasse Svan (84 Prozent, 16 Tore). SG-Linksaußen Anders Eggert kommt auf 13 Treffer (Quote 72 Prozent).

E Unentschieden

Taktik und Trainer

Beide Mannschaften leben von einer starken Abwehr und kommen bevorzugt über schnelles Umschaltspiel zu Torerfolgen. Es verwundert daher nicht, dass die SG und die Löwen in dieser Saison jeweils 13 Treffer über den Gegenstoß erzielten. "Es könnte ein von der Taktik geprägtes Spiel werden. Ljubomir Vranjes wird sich bestimmt wieder etwas einfallen lassen", mutmaßt Löwen-Trainer Jacobsen mit Blick auf seinen Kollegen: "Aber wir werden uns auch etwas ausdenken." Im Pokal-Halbfinale im Frühjahr versuchte die SG, Löwen-Chef Schmid mit einer Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen. "Sollte das wieder so kommen, werden wir wohl mit dem siebten Feldspieler agieren. Das haben wir damals auch gemacht - und es hat gut geklappt. Diesmal müsste Andy noch nicht einmal ein Leibchen tragen", sagt Jacobsen, der das Spiel "Sieben gegen Sechs" im Gegensatz zur SG schon häufiger praktiziert hat. Vielleicht haben sich die Flensburger aber genau diese Überraschung auch für heute Nachmittag überlegt.

E Unentschieden

Prognose

Einen Favoriten gibt es nicht. Die Breite im Kader spricht eher für die Flensburger, gerade im Rückraum. Aber es fehlt mit Lauge der Denker und Lenker. Ansonsten ähneln sich beide Teams, weil sie vor allem viel Wert auf eine stabile Deckung legen. Löwen-Trainer Jacobsen glaubt: "Das Torwart-Duell wird eine wichtige Rolle spielen." In der Tat wird es für sein Team schwer, wenn Andersson wieder einen Weltklasse-Tag erwischt. Passiert das aber nicht, hat die SG ein Problem.