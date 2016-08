Traumstart mit Titel

Stuttgart. Eine neue Saison, ein anderer Wettbewerb - und das gleiche Bild: Jubel bei den Rhein-Neckar Löwen. Nach der Meisterschaft hat der Handball-Bundesligist auch den prestigeträchtigen Supercup gewonnen, in Stuttgart besiegten die Badener gestern den Pokalsieger SC Magdeburg mit 27:24 (17:12). "Es ist immer ein gutes Gefühl, mit einem Pokal in die neue Runde zu starten", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch.

Bei den Löwen kehrte Alexander Petersson nach überstandenem Jochbeinbruch in die Mannschaft zurück, zwischen den Pfosten erhielt Neuzugang Andreas Palicka den Vorzug vor Meister-Torwart Mikael Appelgren - und beide Personalien zahlten sich sofort aus. Der überragende Petersson erzielte bis zur 17:12-Pausenführung fünf Treffer, Palicka sorgte bis zu diesem Zeitpunkt im Zusammenspiel mit einer gewohnt starken Deckung und seinen sieben Paraden für den unerwartet klaren Vorsprung.

Dass der Meister zur Pause mit fünf Treffern in Front liegen würde, war gerade zu Beginn der Begegnung nicht abzusehen. Wie eigentlich immer, wenn sich der SCM und die Löwen gegenüberstehen, entwickelte sich eine kampfbetonte Begegnung. In vielen Zweikämpfen ging es hart zur Sache, es deutete bis zum 4:3 (8.) viel auf einen intensiven Abnutzungskampf hin. Doch als die Badener im Angriff das Tempo anzogen, fanden sie prompt die Löcher in der Magdeburger Deckung. Der Meister erzielte Tor um Tor, der Vorsprung wurde immer größer. Und das nicht nur aufgrund der konsequenten Chancenverwertung, sondern auch dank der glänzend agierenden 5:1-Abwehr mit Hendrik Pekeler auf der Spitze.

Magdeburg blieb nach eigener 3:2-Führung zehn Minuten ohne eigenen Treffer, die Löwen legten ein 7:3 (13.) vor. Probleme hatte die badische Deckung eigentlich nur mit SCM-Kreisläufer Zeljko Musa, der bis zur Pause vier Mal traf und Zeitstrafen gegen Gedeón Guardiola und Kim Ekdahl du Rietz herausholte.

Doch auch in Unterzahl hielt sich der Meister schadlos, denn die Löwen hatten den unberechenbaren und entfesselt aufspielenden Petersson wieder dabei. Mal tanzte der Isländer die Magdeburger Deckung aus, mal traf der Linkshänder trocken aus dem Rückraum zum 11:7 (21.). Der Routinier machte einfach, was er wollte. Wenig später musste Gudjon Valur Sigurdsson für zwei Minuten auf die Bank, der SCM fokussierte sich nun auf Petersson. Und was machten die Löwen? Sie zauberten in Person von Andy Schmid, der Pekeler mustergültig bediente. Mit einem Doppelpack erhöhte er vom Kreis auf 15:9 (27.), bis zum 17:12 zur Pause hatten die Löwen alles unter Kontrolle und eine starke Leistung gezeigt.

Mit Mads Mensah Larsen und Harald Reinkind auf den beiden Halbpositionen starteten die Badener in den zweiten Durchgang, der Schwung der ersten Halbzeit ging trotz frischer Kräfte aber verloren. Die Löwen agierten viel zu fahrig, ließen eine gute Chance beim Gegenstoß durch unsauberes Passspiel aus, noch dazu vergab Sigurdsson einen Siebenmeter. Mehr und mehr ging im Angriff die Struktur verloren, der Vorsprung schmolz auf 19:17 (42.) zusammen.

Das Offensivspiel des Meisters nahm mittlerweile indiskutable Züge an, doch der SCM machte es mit vielen technischen Fehlern nicht besser. Trotzdem reagierte Jacobsen und brachte wieder Ekdahl du Rietz und Petersson auf den Halbpositionen. Letzterer traf prompt zum 21:18 (49.), außerdem zahlte sich die Einwechslung von Torwart Appelgren aus. Seine drei Paraden in zwei Minuten ebneten nicht nur den Weg zu einer 23:19-Führung (52.), sondern auch zum Titel.