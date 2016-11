Verhaltene Feierlaune

Mannheim. Gestern feierte Nikolaj Jacobsen seinen 45. Geburtstag, doch seinen Ehrentag verbrachte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen mal wieder auf Reisen. Die Handball-Profis machten sich bereits gestern auf den Weg nach Ostwestfalen, wo heute Abend (20.15 Uhr) das Duell bei Aufsteiger GWD Minden ansteht, die kleine Party musste bis abends im Hotel warten.

"Die Jungs haben ein bisschen für mich gesungen", berichtete Jacobsen von der Busfahrt, aber nachdem der Däne die Darbietung seiner Spieler genossen hatte, galt die Konzentration schon bald wieder dem nächsten Gegner. "Minden hat eine sehr erfahrene Mannschaft und ist mit vielen anderen Aufsteigern nicht zu vergleichen", hat Jacobsen eine hohe Meinung vom Bundesliga-Rückkehrer, der beispielsweise auf die Routine von Spielmacher Dalibor Doder, Rückraumriese Nenad Bilbija oder Torwart Gerrie Eijlers zählen kann. Mit dem Rückenwind aus dem Berlin-Spiel (30:25) wollen die Löwen aber auch in Minden bestehen. "Dieses Selbstvertrauen wollen wir auf die Platte bringen. Da waren sehr viele positive Dinge dabei", sagt Jacobsen.

Mit ihrem Sieg gegen die Berliner haben sich die Löwen auch in Minden jede Menge Respekt verschafft. "Was die am Sonntag gegen die Füchse geboten haben, war schon eine Handball-Demonstration", gerät GWD-Manager Horst Bredemeier regelrecht ins Schwärmen. Deshalb muss der Aufsteiger wohl darauf hoffen, dass die Badener mit dem falschen Fuß in die Halle kommen. Das sieht GWD-Kreisläufer Joakim Larsson ähnlich: "Das sind ja auch nur Menschen und keine Roboter. Wenn es bei denen nicht so laufen sollte und sie uns etwas anbieten, dann müssen wir das auch nehmen." th