Vom Ehrgeiz getrieben

Gudjón Valur Sigurdsson spielte bereits von 2008 bis 2011 für die Löwen und gewann keinen Titel - das soll sich jetzt ändern. © Binder

Mannheim. Erst führte sein Weg 2011 nach Kopenhagen, dann nach Kiel und Barcelona. Fünf Jahre, fünf Meisterschaften. Jetzt ist Gudjón Valur Sigurdsson zurück bei den Rhein-Neckar Löwen - und auch mit den Badenern hat er Großes vor. Mit seinen 37 Jahren gehört der Weltklasse-Linksaußen zwar mittlerweile zu den ältesten Spielern der Bundesliga, von den Kraft- und Ausdauerwerten des Modellathleten dürfte aber manch jüngerer Handball-Profi träumen. Der Ehrgeiz, stets das Maximale zu erreichen, treibt ihn auch nach so vielen Titeln und noch mehr Jahren auf der großen Bühne an, die große Gier nach neuen Glücksgefühlen ist ungebrochen. "Ich habe die Vorbereitung genossen", sagt der Isländer und verzieht keine Miene: "Natürlich war es anstrengend. Aber die Trainer denken sich dieses Programm ja nicht aus, um uns zu bestrafen. Man muss hart arbeiten, wenn man große Ziele hat." Und die verfolgen die Löwen zweifelsohne.

Drei Jahre (2008 bis 2011) spielte Sigurdsson schon einmal für den badischen Bundesligisten, er wurde Kapitän - nur einen Titel gewann er mit dem Klub nie. Logischerweise sieht er da Nachholbedarf, der Supercup-Triumph soll lediglich der Anfang gewesen sein. "Ich bin mit Kiel zwei Mal Meister geworden, das möchte ich auch mit den Löwen erleben", sagt der Rechtshänder, der zuletzt große Erfolge beim ruhmreichen FC Barcelona feierte.

Gerne erinnert sich der 37-Jährige an die Zeit beim katalanischen Traditionsverein - und das nicht nur aufgrund der gewonnenen Titel. "Ein Teil dieses großartigen Klubs zu sein, dieses Logo auf der Brust zu tragen und erleben zu dürfen, wie groß dieser Verein ist, war einfach ein geiles Erlebnis. Der FC Barcelona begeistert nicht nur die ganze Stadt, er ist eine absolute Weltmarke", sagt Sigurdsson, der mit seiner Mannschaft im alt-ehrwürdigen Palau Blaugrana seine Heimspiele bestritt.

Gudjón Valur Sigurdsson Gudjón Valur Sigurdsson wurde am 8. August 1979 in Reykjavík/Island geboren. Vereine: Grótta Seltjarnarnes (1986 bis 1991), Grótta KR (1991 bis 1998), KA Akureyri (1998 bis 2001), Tusem Essen (2001 bis 2005), VfL Gummersbach (2005 bis 2008), Rhein-Neckar Löwen (2008 bis 2011), AG Kopenhagen (2011 bis 2012), THW Kiel (2012 bis 2014), FC Barcelona (2014 bis 2016), Rhein-Neckar Löwen (seit Juli 2016). Größte Erfolge: Isländischer Meister (2001), EHF-Pokalsieger (2005), dänischer Meister (2012), deutscher Meister (2013, 2014), spanischer Meister (2015, 2016), Champions-League-Sieger (2015), Olympia-Silber mit Island (2008).

Königsklassen-Fluch endet

Direkt daneben liegt das Camp Nou, das legendäre Fußball-Stadion, in dem Lionel Messi und Neymar zaubern. Keine Frage: In den vergangenen Jahrzehnten waren es vor allem die Kicker, die aus dem katalanischen Verein das machten, was er heute ist: ein Mythos.

Der Anspruch der Fußballer ist es, jedes Jahr Meister zu werden. Gleiches gilt für Handballer. Das Star-Ensemble aus der Mittelmeer-Metropole gilt auf nationaler Ebene allerdings als "Übermannschaft" und ist eigentlich nicht zu schlagen. "Das Hauptziel liegt auf dem Sieg in der Champions League", verrät der Linksaußen: "Entsprechend war die Trainingswoche ausgerichtet, auf diesen Wettbewerb haben wir uns brutal vorbereitet."

Immerhin: Die totale Fokussierung auf die europäische Bühne hat sich gelohnt. 2015 gewann Sigurdsson mit den Katalanen die Königsklasse und beendete damit seinen ganz persönlichen Champions-League-Fluch. Mit den Löwen (2011) und Kiel (2013, 2014) hatte er das Final Four in Köln ohne Titel verlassen, ebenso mit AG Kopenhagen (2012). Dennoch sei das Jahr in Dänemark "überragend" gewesen.

"Das war wahrscheinlich das geilste Team, in dem ich je gespielt habe. Etwas Besseres konnte mir nicht passieren", erinnert sich Sigurdsson. Persönlichkeiten wie Ex-Löwe Ólafur Stefánsson und Joachim Boldsen gehörten zur Mannschaft, hinzu kamen der damals noch aufstrebende und trotzdem schon als Welt-Handballer ausgezeichnete Mikkel Hansen und ein Talent namens Mads Mensah Larsen, das mittlerweile auch bei den Löwen spielt. Die Fans strömten in Massen in die Halle, gegen Barcelona wurde in der Champions League vor 21 293 Zuschauern in einem Fußball-Stadion gespielt. "Wahnsinn, was in diesem Klub los war", schwärmt Sigurdsson, dessen Engagement im handballverrückten Dänemark allerdings abrupt endete. Denn der erst 2010 gegründete Verein entwickelte sich zwar rasant, war aber finanziell abhängig vom ehemaligen Löwen-Hauptgesellschafter und Schmuck-Baron (Pandora) Jesper Nielsen. Als der sich auf einen Schlag zurückzog, ging AG in die Insolvenz - und Sigurdsson nach Kiel. Es gibt wahrlich schlimmere Schicksale für einen Handball-Profi, wie der Linksaußen weiß: "Welche Bedeutung es hat, für den THW zu spielen, muss ich nicht groß erklären."

"Löwen haben sich toll entwickelt"

2014 zog der Mann mit dem implantierten Sieger-Gen weiter zum FC Barcelona, nun ist er zurück bei den Löwen. "Ich war in den vergangenen fünf Jahren sehr glücklich. Aber es ist auch schön, wieder hier zu sein", sagt Sigurdsson und scherzt: "Viele neue Straßen wurden seit meinem Weggang nicht gebaut, die Trainingshalle habe ich auch wiedergefunden, die A5 und die A6 sind immer doch da, wo sie schon vor fünf Jahren waren."

Was sich indes verändert habe, sei der Verein. In der Tat sind die Zeiten vorbei, als ständige Personalwechsel und unerklärliche Ausrutscher auf dem Spielfeld immer wieder für Negativ-Schlagzeilen sorgten. "Viele Leute haben hart dafür gearbeitet, damit es mit der ersten Meisterschaft geklappt hat. Die Löwen haben sich toll entwickelt, auch wenn sie noch nicht so einen großen Namen wie Kiel oder Barcelona haben. Aber das ist normal, so etwas entsteht über Jahrzehnte. Sportlich können wir jedoch auch mit diesen Mannschaften mithalten", sagt Sigurdsson, der es zweifelsohne noch einmal wissen will. Mit den Löwen hat er schließlich Nachholbedarf.