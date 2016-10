Werfen, einfach werfen

Nürnberg. Hilflos blickte Nikolas Katsigiannis Richtung Trainer Robert Andersson. Der Torwart des HC Erlangen wusste einfach nicht mehr, was er machen, in welche Ecke er fliegen sollte. Denn immer und immer wieder stiegen die Rückraumschützen der Rhein-Neckar Löwen in die Höhe, um Sekundenbruchteile später jubelnd abzudrehen. Mal kamen die Würfe mit Ansage, mal ganz unvermittelt. Der Ball schlug flach und hoch, links und rechts im Tor ein. Mal trafen die Löwen aus dem Zentrum, mal von den Halbpositionen. Oder anders ausgedrückt: Alexander Petersson, Mads Mensah Larsen, Andy Schmid und Kim Ekdahl du Rietz wurden zu Katsigiannis' ganz persönlichem Alptraum.

"Brauchen diese Treffer"

"Unsere Rückraumspieler waren unglaublich stark", freute sich Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen nach dem locker herausgespielten 29:23-Erfolg im Pokal-Achtelfinale beim HC Erlangen und fasste den Auftritt ziemlich treffend zusammen: "Alexander war überragend, Kim hat gut angefangen, es folgte eine starke Phase von Andy, plötzlich war Mads zur Stelle und dann traf wieder Alex."

21 der 29 Treffer gingen auf das Konto dieses Quartetts, 19 Mal trafen die vier Rückraumschützen auch tatsächlich aus der Distanz. Außerdem war Schmid noch mit zwei verwandelten Siebenmetern erfolgreich. "Es ist unmöglich, immer aus sechs Metern vom Kreis oder im Gegenstoß zum Tor zu kommen. Wir brauchen diese Treffer und ich freue mich, dass wir einen ersten Schritt gemacht haben und mehr Torgefahr aus dem Rückraum ausgestrahlt haben", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch.

Auffällig war die größere Wurfgewalt und Durchschlagskraft aus der Distanz schon in den vergangenen Wochen, vor allem bei Ekdahl du Rietz. Der Schwede sucht nicht mehr so häufig das Eins-gegen-eins, in dem er zweifelsohne auch nur schwer zu stoppen ist. Aber der permanente Körperkontakt, die vielen Zweikämpfe - das alles geht bei dieser anstrengenden Spielweise an die Substanz. Angesichts ihres schmalen Kaders können sich die Löwen aber nicht unbedingt ein kraftraubendes Angriffsspiel leisten, weshalb es nun häufiger "Feuer frei" heißt. Mit Erfolg. Oder anders ausgedrückt: Trainer Jacobsen hat seine Meistermannschaft wieder ein bisschen weiterentwickelt, nach dem variablen Defensivspiel in der vergangenen Saison hat der Däne nun im Angriff neue Akzente gesetzt. Die taktische Vorgabe: Werfen wenn möglich, werfen wenn nötig.

In Nürnberg zeigte sich das ganz deutlich, bis zum 13:10 (26.) fielen alle (!) Löwen-Treffer aus dem Rückraum. Ekdahl du Rietz schaute ein wenig ungläubig, als er damit konfrontiert wurde. "Ein bisschen mehr Abwechslung ist doch schön", scherzte der Schwede schließlich, die neuen Waffen im Offensivspiel sind natürlich aber auch ihm bekannt: "Wir kommen über die zweite Welle zu Toren, das habe ich bei uns in den vergangenen Jahren vermisst."

Nun ist es vor allem der Rechtshänder selbst, der in diesen Situationen im Fokus steht, mit Druck und Dampf Richtung Tor zieht und eine noch zentralere Rolle als in den Vorjahren einnimmt. Neuerdings übrigens auch in der Abwehr. Da Deckungschef Gedeón Guardiola am Donnerstag mit Leistenproblemen passen musste, rückte Ekdahl du Rietz in den Innenblock an die Seite von Hendrik Pekeler.

Fehler wettgemacht

"In dieser Konstellation habe ich das erstmals am Mittwoch im Abschlusstraining gesehen", sagte Trainer Jacobsen und sah - bei aller Nachsicht - selbstverständlich Verbesserungspotenzial: "Mir war klar, dass wir mehr Fehler in der Abwehr machen werden als sonst. Kim hat das gut gelöst, aber es fehlten Automatismen. Wenn man aber dann einen Torwart wie Andreas Palicka hat, der bei freien Würfen die Fehler des Innenblocks kompensiert, ist doch alles in Ordnung", meinte der Trainer und verwies erneut auf seinen kleinen Kader: "Andy Schmid können wir im Angriff nicht ersetzen. Gleiches gilt für Pekeler und Guardiola in der Abwehr. Da hatte ich in der vergangenen Saison noch Stefan Kneer."

Der spielt mittlerweile für die HSG Wetzlar, die am Sonntag (15 Uhr) in der SAP Arena auftaucht. "Ein unangenehmer Gegner", sagt Jacobsen, der dennoch keine Angst vor dieser Aufgabe hat. Er kennt schließlich die neuen Qualitäten seines Rückraums.