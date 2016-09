„Wir hoffen, dass Hendrik Pekeler bleibt“

Mannheim. Jennifer Kettemann ist neue Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen - im Interview spricht sie über die Zukunft des Klubs.

Frau Kettemann, wie sieht es finanziell bei den Löwen aus?

Jennifer Kettemann: Wir sind stabil aufgestellt, schwimmen aber nicht im Geld. Wir haben erstmals seit vielen Jahren den Etat nicht gesenkt. Ob das der Wendepunkt ist, weiß ich nicht. Ende der Saison planen wir, die Altlasten abgetragen zu haben und dann sicherlich auch wieder etwas Spielraum für Investitionen in die Mannschaft zu haben, auch wenn das keine Riesensumme sein wird. Bislang ist es uns aber gut gelungen, aus den zur Verfügung stehenden Mitteln das Optimale herauszuholen. Klar ist: Die ersten drei Plätze sind immer unser Ziel.

Jennifer Kettemann Jennifer Kettemann wurde am 13. April 1982 in Frankenthal geboren. Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne. Die Diplom-Betriebswirtin hat an der Dualen Hochschule in Mannheim studiert. Seit 15. Mai ist sie Geschäftsführerin des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen.

Trainer Nikolaj Jacobsen hätte gerne irgendwann noch einen Rückraumspieler mehr. Wann bekommt er diesen Wunsch erfüllt?

Kettemann: Wir hätten uns schon jetzt einen günstigen Rückraummann leisten können. Es stellt sich dann aber auch immer die Frage, ob uns dieser Spieler sofort hilft. Deswegen haben wir es gelassen.

Der Kader ist schon recht klein.

Kettemann: Wir wissen, dass wir möglicherweise ein Problem bekommen, wenn das Verletzungspech groß ist. Wenn ein Schlüsselspieler ausfällt, können wir aber personell nachlegen - auch wenn der Spielraum nicht die Verpflichtung eines Nationalspielers zulässt. Grundsätzlich ist es aber unser Ziel, den Kader in den nächsten Jahren in der Breite etwas zu verstärken. Wir haben die Personalplanungen bis 2020 auch schon besprochen.

Also wird schon bald der Vertrag von Alexander Petersson verlängert?

Kettemann (lacht): Er ist trotz seiner 36 Jahre extrem fit, die Schulter bereitet keine Probleme und gerade im Endspurt der vergangenen Saison hat er uns als Persönlichkeit geholfen. Ich will es mal so formulieren: Wir stehen einer Vertragsverlängerung offen gegenüber, haben aber noch Zeit (lacht). Wie stark Alex ist, haben wir im Supercup gesehen.

Es ist zu hören, dass Hendrik Pekeler 2018 zum THW Kiel wechselt. Stimmt das?

Kettemann: Wir wissen vom Interesse anderer Spitzenklubs an Hendrik, der sich bei uns sensationell entwickelt hat. Er ist natürlich ein gefragter Spieler und wir hoffen, dass er uns auch über 2018 hinaus erhalten bleibt.

Die Liga hat den Wunsch der Topvereine abgelehnt, dass künftig 16 Spieler eingesetzt werden dürfen und dass bei Punktgleichheit der direkte Vergleich und nicht das Torverhältnis zählen soll. Was sagt Ihnen das über den Zusammenhalt der Klubs?

Kettemann: Es waren Vereine dabei, die unser Anliegen unterstützt haben. Aber richtig groß war die Solidarität nicht, letztendlich haben die kleinen Klubs doch mehr auf ihre eigenen Interessen geschaut.

Müssen die Topvereine künftig egoistischer sein?

Kettemann: Möglicherweise muss man ein paar Dinge überdenken. Bislang ist die Solidarität eine einseitige Geschichte. Pro verkauftes Ticket in der Champions League müssen Kiel, Flensburg und wir einen prozentualen Anteil an die Liga weitergeben. Von den drei Champions-League-Startern profitieren also alle anderen Vereine finanziell. Warum sollte man das beibehalten, wenn uns auch niemand entgegenkommt?

In wirtschaftlicher Hinsicht ist die Champions League wahrlich keine Gelddruck-Maschine. Wie ließe sich das Ihrer Meinung nach ändern?

Kettemann: Für die Vereine wäre es einfacher, wenn die EHF die Fesseln etwas lösen würde. Die Vermarktung ist sehr streng reglementiert. Mehr Freiheiten würden da mehr Geld bringen. In der Fußball-Champions-League sind die Auflagen auch streng, aber die Ausschüttungen des Europäischen Verbandes an die Klubs sind auch deutlich höher.