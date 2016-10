Die maue Phase soll enden

Mannheim. Eine richtige Serie würde dem Fußball-Regionalligisten SV Waldhof nach einer punktetechnisch sehr mäßigen Saisonphase überaus gut tun - und das Programm in den kommenden vier Wochen bietet zumindest auf dem Papier die beste Voraussetzung dafür, um wieder näher an die Relegationsplätze heranzurücken. "Wir können gegen jede dieser Mannschaften gewinnen", sagt Trainer Gerd Dais mit Blick auf die Aufgaben Pirmasens (Samstag, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion), Watzenborn, Nöttingen und Trier. In drei der vier Partien tritt der SVW zudem Zuhause an. "Wir müssen unser Potenzial allerdings auch auf den Platz bringen", betont der 53-jährige Übungsleiter der Blau-Schwarzen, der vor allem auf die erneuten Personalprobleme verweist.

Mit Bastian Müller (Meniskusriss) fällt wie berichtet schließlich der nächste Waldhöfer längerfristig aus, Mittelfeld-Motor Philipp Förster ist mit der fünften Gelben Karte gegen Pirmasens gesperrt. Zudem kehrte Giuseppe Burgio grippebedingt erst am Donnerstag ins Training zurück. Immerhin kann Dais wieder auf Lukas Kiefer zurückgreifen, der seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen hat, Hassan Amin kam unbeschadet von seiner Länderspielreise mit der afghanischen Nationalmannschaft aus Malaysia zurück. "Ederson Tormena macht ebenfalls Fortschritte", hofft der Waldhof-Trainer, dass der bisher hinter den Erwartungen zurückgebliebene Brasilianer zumindest eine Alternative für die Ersatzbank ist.

Besonders schmerzen dürfte die Mannheimer die Sperre für Förster. Gegen die Pfälzer, die auf Platz 14 stehen, werden schließlich kreative Momente benötigt, um "die Klub", wie der FKP in der Heimat genannt wird, in Verlegenheit zu bringen. "Pirmasens wird tief stehen und versuchen, über die Außenbahnen zu Aktionen zu kommen", fasst Dais seine bisherigen Beobachtungen zusammen.

Fan-Dachverband hat Geburtstag

Doch auch die Defensivbemühungen der Pfälzer waren bislang nicht immer von Erfolg gekrönt. Der FKP hat mit 25 Gegentoren die bislang zweitschlechteste Abwehr der Liga - nur Aufsteiger Nöttingen als Tabellenletzter hat in dieser Hinsicht eine schlechtere Bilanz.

Ein Spaziergang ist dennoch nicht zu erwarten. "Angesichts unserer personellen Situation müssen wir jetzt alle noch enger zusammenrücken und alles in die Waagschale werfen, um erfolgreich zu sein", hofft Dais auf einen Dreier.

Über einen Erfolg des SVW würde sich auch der Fan-Dachverband "ProWaldhof" freuen, der heute sein zehnjähriges Bestehen feiert und den Geburtstag in der passenden Stimmung begehen möchte. Die Anhänger treffen sich nach dem Spiel am Fanprojekt-Container unter Block G.