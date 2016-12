Rabenschwarzer Weihnachtstag

Löwen-Kreisläufer Rafael Baena wird von den Magdeburgern Jacob Bagersted (l.) und Finn Lemke gestoppt. © Popova

Magdeburg. Diese Niederlage tut nicht nur weh, sie schmerzt. Sehr sogar. Denn sie könnte schlimme Langzeitfolgen und Auswirkungen auf das Meisterschaftsrennen haben. Wenige Tage nach der Gala im Spitzenspiel beim THW Kiel zeigten die Rhein-Neckar Löwen gestern beim SC Magdeburg einen phasenweise desolaten Auftritt und verloren 32:35 (15:20). Mit gesenkten Köpfen und hängenden Schultern schlichen die Badener nach dem Schlusspfiff in die Katakomben und musste diesen gebrauchten Nachmittag erst einmal sacken lassen.

Auch Stefan Kretzschmar, Magdeburger Ikone und deutsche Handball-Legende, traute sich da nicht in die stille Kabine des Meisters, analysierte die Begegnung dafür aber im Gespräch mit dieser Zeitung kurz und treffend: "Dieser Sport kann manchmal so einfach sein. Ohne Torwart gewinnt man in der Bundesliga kein Spiel."

Schwache Torhüterleistung

In der Tat bekamen die beiden Löwen-Keeper Mikael Appelgren und Andreas Palicka kaum eine Hand an den Ball, sie standen klar im Schatten des überragenden SCM-Schlussmannes Jannik Green, der auf eine Quote von 36 Prozent kam. Die Löwen-Keeper erreichten schwache 19 Prozent - und zu diesem Wert kam es erst, nachdem Palicka in der Schlussphase noch ein paar Bälle gehalten hatte.

"Wir haben zu viele Tore kassiert, uns nicht bewegt, unsere Torhüter haben 55 Minuten lang nichts gehalten und wir sind schlecht zurückgelaufen. Wir haben es einfach nicht hinbekommen, hier das zu investieren, was man reinhausen muss", sagte Trainer Nikolaj Jacobsen, als er mit hochrotem Kopf aus der Kabine kam und erst einmal tief Luft holte: "Gegenüber dem Sieg in Kiel haben ein paar Prozent gefehlt. Aber es ist immer gefährlich, wenn man vorher einen großen Sieg errungen hat. Dann fühlt man sich gut. Das habe ich angesprochen. Aber leider hat die richtige Spannung gefehlt." In den ersten Minuten ging es Schlag auf Schlag, beide Mannschaften drückten gewaltig aufs Tempo und erzielten Tore am Fließband. Beim 4:3 (5.) durch Alexander Peterson ging der Meister erstmals in Führung und danach vergab er mehrfach die Chance, den Vorsprung auf zwei Treffer auszubauen. Green lief früh zu einer großartigen Form auf und von Minute zu Minute wurde die Verunsicherung bei den Badenern größer. "Da gab es schon ziemlich viele Baustellen", gab Rechtsaußen Patrick Groetzki zu.

Immer wieder nahmen sich die Löwen unvorbereitete Würfe, die im Block landeten. Der SCM nutzte das mit einem schnellen Umschaltspiel, beim 6:9 (13.) kassierte der Meister bereits seinen vierten Treffer über den Gegenstoß. "Diese Tore haben uns sehr weh getan", sagte Mittelmann Andy Schmid.

In Überzahl bot sich die Chance, zu verkürzen. Doch wieder scheiterten die Löwen an Green, der vor allem Gudjon Valur Sigurdsson zur Verzweiflung brachte. Der dänische Keeper parierte beide Gegenstöße und einen Siebenmeter des Isländers, nach 18 Minuten lagen die kopflosen Badener 7:13 (18.) zurück. "Im Prinzip haben wir in zehn Minuten das Spiel verloren", ärgerte sich Jacobsen, der zu diesem Zeitpunkt bereits eine Auszeit genommen, die Abwehr umgestellt und das Personal munter durchgewechselt hatte.

Im Angriff lief es zumindest mit dem siebten Feldspieler, zwischenzeitlich verkürzten die Löwen sogar auf 13:15 (24.). Aber da sie auch danach weiterhin ohne Torwart und Abwehr spielten, lagen sie zur Pause verdient mit 15:20 zurück.

Was der Meister nun für eine erfolgreiche Aufholjagd im zweiten Durchgang brauchte, waren eine funktionierende Defensive, ein starker Schlussmann und eine konsequente Chancenverwertung. Doch nichts von dem trat ein. Schmid scheiterte direkt nach dem Seitenwechsel per Siebenmeter an Green, das Wechselspiel der badischen Torhüter blieb außerdem weiterhin erfolglos, weshalb die Löwen nicht einmal mehr in Schlagdistanz kamen. "Wir waren in allen Bereichen schlechter", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch: "Und deswegen haben wir verdient verloren." (mast)