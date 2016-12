Adler kassieren Niederlage und Pfiffe

Auch David Wolf kommt in dieser Szene nicht zum Zug. Ingolstadt brachte die 1:0-Führung ins Ziel.

Mannheim. Die Mannheimer Adler haben auch ihr nächstes Heimspiel verloren. Mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) unterlag die Mannschaft von Trainer Sean Simpson dem ERC Ingolstadt vor 9443 Zuschauern in der SAP Arena und erntete einige Pfiffe der enttäuschten Fans. Bei den Blau-Weiß-Roten war der grippegeplagte Verteidiger Danny Richmond nicht rechtzeitig fit geworden, dafür feierte Stürmer Matthias Plachta nach zweimonatiger Verletzungspause seine Rückkehr. "Ich muss mich bei den Fans für unsere schlechteste Heimleistung entschuldigen. Wir haben zwei Drittel zu wenig getan, um einen Sieg feiern zu dürfen", räumte Coach Simpson ein.

Bereits nach 30 Sekunden hatten die Adler-Fans dann Grund, auf das erste Tor zu hoffen. Die Mannheimer durften in Überzahl ran. Doch wie so oft dauerte es zu lang, ehe sie ins gegnerische Drittel kamen. Stattdessen fuhr Brandon Buck einen Entlastungskonter. Wieder komplett verfehlten Daniel Sparre, Christoph Ullmann und Plachta (4.).

Die Adler waren zwar weiterhin die bestimmende Mannschaft, aber der ERC ließ keine gefährlichen Chancen zu. Der erste Schuss der Gäste von Thomas Pielmeier in der neunten Minute war sichere Beute von Adler-Schlussmann Dennis Endras. Als die Mannheimer in Unterzahl ranmussten, fuhren Ronny Arendt und Andrew Joudrey einen Konter, ein Tor sprang nicht dabei heraus.

Drittelergebnisse: 0:1, 0:0, 0:0. Die Adler: Endras - Akdrag, Carle; Colaiacovo, Bittner; N. Goc, Reul - Arendt, Joudrey, Kink; Kolarik, M. Goc, Adam; Wolf, Festerling, Sparre; Ullmann, Raedeke, Plachta; Höfflin. Tore: 0:1 Oppenheimer (18:21). Zuschauer: 9443. Schiedsrichter: Markus Schütz (Bad Aibling), Lars Brüggemann (Iserlohn). Strafminuten: Mannheim 6 - Ingolstadt 6. Nächstes Heimspiel: Adler Mannheim - Kölner Haie (Freitag, 16. Dezember, 19.30 Uhr/SAP Arena).

In der Abwehr arbeiteten die Blau-Weiß-Roten aber hochkonzentriert und ließen nichts zu. Drei Minuten vor Schuss galt es, tief durchzuatmen: Erst drosch Patrick Köppchen den Puck an den Pfosten, den Abpraller schoss Petr Taticek an die Latte. Auf der Gegenseite versuchte es Luke Adam mit einem Gewaltschuss, den Eisenhut ablenkte. Und dann war es doch passiert: Brandon Buck hatte viel zu viel Platz, durfte einmal quer übers Eis kurven und schießen, Thomas Oppenheimer fälschte ab - Endras war geschlagen: 0:1 (19.).

Nach der Pause vergaben die Mannheimer die nächste Chance, in Überzahl den von den Fans geforderten Ausgleich zu erzielen. Die beste Chance besaß Carlo Colaiacovo. Der Neuzugang hatte das offene Tor vor sich und tippte die Scheibe nur, statt abzuziehen - Chance vertan (23.). In der Folge drehte Ingolstadt auf. Gegen Benedikt Schopper und Jean-François Jacques rettete Endras mit starken Reflexen. Zum Glück blieb auch der Abwehrschnitzer von Colaiacovo ohne Folgen. Mathieu Carle, Sinan Akdag und Adam könnten zur Gruppe derjeniger gehört haben, die sich trotz Grippe in den Dienst der Mannschaft stellten, anders war deren sehr hohe Fehlerquote nicht zu erklären.

Erst kurz vor der Pause hatten die Adler ein paar Chancen: In Unterzahl startete Festerling ein Solo, das fast von Taticeks Eigentor gekrönt worden wäre. Der Ingolstädter wollte den Puck vor dem Adler-Stürmer wegschlagen und hatte Glück, dass die Scheibe knapp am eigenen Kasten vorbeiflitzte (36.). Kurz darauf verpasste Festerling den tollen Pass von Mirko Höfflin.

Zwei Minuten waren im Schlussabschnitt gespielt, als Dominik Bittner mit seinem Schlagschuss Eisenhut fast kalt erwischt hätte. Die Fans stimmten den Gesang aus der Meisterschaftssaison an: "Egal wie's steht", unterstützten sie ihr Team lautstark - auch in Unterzahl. Mit einem Mann mehr zog Festerling ab, Eisenhut hatte aber aufgepasst (50.).

Mehr sprang nicht heraus, weil die Adler die Scheibe nicht laufen ließen. Kurz darauf scheiterte Bittner ebenso am ERC-Goalie wie David Wolf, Akdag und Höfflin (55.). Die Adler, sie drückten jetzt - endlich. Doch ohne die Glanztat von Endras beim Konter von Pohl wäre alles gelaufen gewesen (56.). 55 Sekunden vor Schluss räumte er seinen Platz. Doch das brachte nichts mehr.