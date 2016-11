Adler unterliegen Nürnberg

Brent Raedeke, hier vor Schlussmann Andreas Jenike, rettete die Adler zwei Minuten vor dem Ende in die Verlängerung - Nürnberg sicherte sich aber den Sieg. © Binder

Mannheim. Die Mannheimer Adler haben sich wieder einmal nicht für ihren Einsatz belohnt. Immerhin behielt die Mannschaft von Trainer Sean Simpson gegen die Nürnberg Ice Tigers bei der 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung einen Punkt in der SAP Arena.

Die Adler versuchten zu Beginn, die Niederlage vom Sonntag gegen Straubing vergessen zu machen, David Wolf und Christoph Ullmann sorgten mit ersten Schüssen dafür, das Andreas Jenike im Nürnberger Kasten etwas zu tun bekam (2.). In der Folge plätscherte die Partie jedoch ein wenig dahin. Die erste Strafe gegen die Franken hätte daran etwas ändern können, doch die Adler brauchten viel zu lange, um sich im gegnerischen Drittel festzusetzen (6.). Auf der Gegenseite schoss Brett Festerling, Steven Reinprecht fälschte ab, doch Dennis Endras zeigte mit einer bärenstarken Reaktion seine Klasse (11.).

Führung druch Sparre

Das Spiel nahm an Fahrt auf, die neutrale Zone war schnell überbrückt. Nutznießer war Daniel Sparre, der einen cleveren Querpass von Luke Adam aus kürzester Distanz verwertete - 1:0 (15.). Vom Treffer beflügelt, hielten die Blau-Weiß-Roten den Druck hoch. Umso überraschender fiel der Ausgleich, Brandon Segal aus der Halbdistanz ab und Endras war geschlagen - 1:1 (17.). Und Brett Festerling hätte fast das 2:1 für die Ice Tigers nachgelegt, als er aus kurzer Distanz schoss, Endras fuhr aber den Schoner aus (18.).

Der mittlere Spielabschnitt begann mit einer Schrecksunde: Garrett Festerling vertändelte als letzter Mann die Scheibe, doch Patrick Reimer war wohl selbst zu verdutzt und die Gefahr löste sich in Wohlgefallen auf. Die Mannheimer gaben danach wieder Gas. Phasenweise in Powerplay-Manier schnürten sie die Gäste in deren Zone ein, doch ein Tor sprang nicht heraus. Stattdessen kassierten sie den Gegentreffer: Marcel Goc verlor den Puck in der Vorwärtsbewegung, Andrew Kozek brachte die Scheibe vors Tor, Endras konnte nicht festhalten, Philippe Dupuis durfte nachstochern - 2:1 für Nürnberg (30.).

Seine Torgefahr stellte Segal auch in den letzten 20 Minuten unter Beweis, als der Nürnberger Endras zur nächsten Rettungstat zwang (43.). Kurz darauf durften die Adler erneut in Überzahl ran und die Fans forderten unmissverständlich: "Eener muss jetzt, eener muss jetzt rein." Das hatten die Schiedsrichter irgendwie falsch verstanden und schickten Wolf - zum Verdruss der Zuschauer - auf die Strafbank (45.). Brent Raedeke war das egal, er schaltete am schnellsten und überwand Jenike zum gefeierten "Tor in Unterzahl" (47.). Die Stimmung schlug schnell wieder um, weil Wolf für sein zu ungestümes Einsteigen gleich die nächste Strafe kassierte. Gerade wieder komplett, hatte Sparre, der sich gegen zwei Nürnberger durchsetzte, das 3:2 auf dem Schläger, Jenike vereitelte dies jedoch. In Überzahl verpassten die Adler die Vorentscheidung (55.). Das rächte sich: Dreieinhalb Minuten vor Schluss war es Leonhard Pföderl, dem das 3:2 für die Gäste gelang. Das konnte doch nicht das letzte Wort gewesen sein, dachte sich Ryan MacMurchy in seinem ersten Saisonspiel nach seiner Handverletzung gelang ihm der Ausgleich zum 3:3 (58). Folgerichtig ging es in die fünfminütige Verlängerung, in der David Steckerl der Nürnberger Siegtreffer gelang.