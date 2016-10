Alexander Zverev scheitert im Viertelfinale

Mannheim. Nachdem sich die Rhein-Neckar Löwen zuletzt in Leipzig und auch in der Champions League gegen Celje geradeso zum Sieg gezittert hatten, zeigte der deutsche Meister beim jüngsten 27:20 in Gummersbach nun wieder seine alten Stärken. Wach in der Abwehr, spritzig beim Gegenstoß, variabel im… [mehr]