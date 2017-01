Alle Augen auf Aubameyang

Düsseldorf. Für extravagante Outfits ist Pierre-Emerick Aubameyang bekannt. Im roten T-Shirt mit glitzerndem Ferrari-Pferd nahm der Dortmunder Torjäger an der Ehrung zu Afrikas "Fußballer des Jahres" teil. An der Seite des Siegers Riyad Mahrez vom englischen Meister Leicester City, der die Trophäe im schwarzen Anzug entgegennahm, wirkte der Zweitplatzierte wie ein Tourist.

Geplant hatte Aubameyang diesen Auftritt bei der Zeremonie vor einer Woche im nigerianischen Abuja jedoch nicht. Bei der Anreise war das Gepäck mit feinem Zwirn verloren gegangen. Diese kleine Panne beim Countdown für den Afrika-Cup konnte die Vorfreude von Aubameyang nicht trüben. Als Kapitän führt er das Team aus Gabun von diesem Samstag an in sein bisher wichtigstes Turnier. Der Gastgeber gilt nicht zuletzt aufgrund der Qualitäten des derzeit mit 16 Toren besten Bundesliga-Torschützen als Titelaspirant.

Tuchel zittert mit

Schafft Gabun den Sprung ins Finale am 5. Februar in Libreville, fehlt Aubameyang der Borussia in drei Punktspielen und möglicherweise auch noch im Pokal-Achtelfinale am 8. Februar gegen Hertha BSC. So lange würde Thomas Tuchel ungern auf seinen effektivsten Angreifer verzichten. Dennoch wünscht der BVB-Coach seinem Schützling ein erfolgreiches Turnier: "Nichts hilft seinem Selbstvertrauen mehr, als wenn er dort erfolgreich ist." Wirklich sorgenfrei ist der Fußball-Lehrer dabei jedoch nicht: "Ich begleite das mit Zittern und Daumendrücken. Vor allen Dingen wünsche ich mir, dass er gesund zurückkehrt."

Mit ähnlichen Wünschen verabschiedeten auch andere Bundesligatrainer Spieler nach Afrika. Insgesamt elf Profis aus der 1. und 2. Bundesliga nehmen an der kontinentalen Meisterschaft teil. Der FC Schalke ist der Club mit den meisten Abstellungen: In Nabil Bentaleb (Algerien), Bernard Tekpetey und Abdul Rahman Baba (Ghana) stehen drei Spieler für mindestens eine Bundesligapartie nicht zur Verfügung.

Ein starkes Turnier könnte die Spekulationen um einen Vereinswechsel des vertraglich bis 2020 an den BVB gebundenen Aubameyang im Sommer verstärken. Real Madrid, Paris Saint-Germain und Manchester City werden als mögliche Abnehmer gehandelt. Wie groß der Hype um den 27-Jährigen ist, dokumentieren jüngste Gerüchte über ein verlockendes Angebot aus China. Demnach wäre Shanghai SIPG bereit, die Rekordsumme von 150 Millionen Euro zu bezahlen. Davon weiß der Revierclub nach eigenem Bekunden jedoch nichts. dpa