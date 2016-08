Bereit für den nächsten Schritt

Alle Bilder anzeigen Trainer Julian Nagelsmann (l.) und Manager Alexander Rosen sehen die TSG gut aufgestellt. © apf Trainer Julian Nagelsmann (l.) und Manager Alexander Rosen sehen die TSG gut aufgestellt. © apf

Zuzenhausen. Die erste Pokal-Hürde beim Amateurklub Germania Egestorf/Langreder hat die TSG Hoffenheim mühelos mit 6:0 genommen, jetzt steht am Sonntag (17.30 Uhr) der Liga-Auftakt gegen RB Leipzig in der Rhein-Neckar-Arena auf dem Programm - und Manager Alexander Rosen kann den Anpfiff kaum abwarten. "Ich habe ein gutes Gefühl. Wir werden jetzt alles daransetzen, einen guten Start hinzulegen und versuchen die gelungene Vorbereitung in starke Leistungen und Punkte umzusetzen", betont der 37-Jährige und ergänzt: "Das erste Spiel gegen Leipzig wird eine schöne Herausforderung. RB ist kein gewöhnlicher Aufsteiger. Ich erwarte einen starken Gegner."

Rosens Zuversicht ist groß. Die beiden Trainingslager in Garmisch-Partenkirchen und in Tirol liefen nach Plan - und auch die Testspiele lassen hoffen. "Wir wollen in dieser Saison mit einer großen taktischen Variabilität unberechenbar sein", nennt der Manager, der in der vergangenen Runde nicht unumstritten war, einen wichtigen Baustein im Konzept von Julian Nagelsmann. Der mittlerweile 29-jährige Fußball-Lehrer ist weiterhin der große Hoffnungsträger im Kraichgau. Er soll die TSG vom Abstiegskampf fernhalten und die Mannschaft weiterentwickeln.

"Julian arbeitet unverändert hochkonzentriert, detailversessen und leidenschaftlich mit der Mannschaft", lobt Vertrauensmann Rosen den Coach, der seine erste komplette Vorbereitung als Erstliga-Trainer hinter sich hat. Beide wissen: Stillstand bedeutet in der Bundesliga einen Rückschritt. "Wir müssen auch während der Saison versuchen, uns stetig weiterzuentwickeln", unterstreicht Nagelsmann, der mit der Integration der Neuzugänge sehr zufrieden ist. Mit Kevin Vogt und Sandro Wagner standen im DFB-Pokal zwei Neuverpflichtungen in der Startelf. Lukas Rupp und Marco Terrazzino wurden eingewechselt.

Breiterer Kader

Der TSG-Kader ist in dieser Saison breiter aufgestellt, der Konkurrenzkampf größer. "Jede Position ist doppelt besetzt", lobt Nagelsmann die Transferaktivitäten. Und auch Rosen zieht diesbezüglich eine positive Bilanz: "Ich bin zufrieden - mit den Neuzugängen, aber auch mit der Integration eigener Talente. Wir haben es jetzt zum dritten Mal in Folge geschafft, den Großteil unserer neuen Spieler beim ersten Training dabei zu haben. Das beschleunigt die Integration."

Neben dem Ex-Darmstädter Wagner kommt vor allem Andrej Kramaric, den Hoffenheim nach der Ausleihe in der zurückliegenden Rückrunde für zehn Millionen Euro fest von Leicester City verpflichtet hat, eine Schlüsselrolle zu. Die beiden Offensivkräfte werden die Hauptlast schultern müssen, um den Abgang von Nationalspieler Kevin Volland nach Leverkusen zu kompensieren.

"Ich habe spätestens seit dem zweiten Trainingslager keinen Zweifel daran, dass unsere Neuzugänge gut in unser Mannschaftsgefüge passen. Natürlich dauert die Adaptionsphase manchmal ein bisschen länger und es werden auch nicht alle neuen Spieler sofort in der Startformation stehen", berichtet Rosen, der auch auf den nächsten Leistungssprung von Philipp Ochs hofft. Der Angreifer aus Wertheim spielte eine starke U-19-EM und soll nun in einer neuen Rolle bei den TSG-Profis durchstarten. "Ich würde mich freuen, wenn Philipp seine tolle Entwicklung fortsetzt. Er hat einen guten Charakter und große Möglichkeiten. Er war sicher auch überrascht, als er das erste Mal als Linksverteidiger eingesetzt wurde - hat diese Herausforderung aber gut gemeistert."

Ochs als Linksverteidiger

Ochs ist ein riesiges Talent, Niklas Süle und Jeremy Toljan sind zwei weitere, die gerade mit der Silbermedaille aus Rio de Janeiro zurückgekehrt sind. "Beide haben bei Olympia tolle Leistungen gezeigt. Ob sie schon beim Bundesligastart oder erst nach der Länderspielpause wieder für uns spielen, müssen wir sehen. Wir wollen sie so schnell wie möglich integrieren, haben aber keinerlei Druck", berichtet Rosen. Das Gleiche gilt beim Ludwigshafener Nadiem Amiri. Der Aufsteiger der vergangenen Runde plagte sich in der Vorbereitung vier Wochen lang mit einer Knierverletzung herum und ist laut Nagelsmann noch nicht bei 100 Prozent.

Rosen geht davon aus, dass sich bis zum Ablauf der Wechselfrist am 31. August noch etwas tun wird. "Wir haben aktuell 27 Feldspieler und drei Torhüter im Kader. Das sind noch zwei, drei Feldspieler zu viel. Bis zum Ende der Transferfrist kann da sicher noch etwas passieren", erklärt der Manager. Eduardo Vargas, Jin-Su Kim, Jonathan Schmid oder Tarik Elyounoussi sind potenzielle Kandidaten.

Am guten Bauchgefühl des Hoffenheimer Managers ändert dieses Thema freilich nichts: "Wenn wir es schaffen, an die guten Leistungen der zurückliegenden Rückrunde anzuknüpfen und noch mehr Konstanz zu erreichen, haben wir gute Karten, eine sorgenfreie Saison zu spielen."