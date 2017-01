„Bereit für neue Prüfung“

Angelique Kerber will in Melbourne ihren Titel verteidigen. © EPA

Melbourne. Im dunkelblauen Kleid mit weißer Schleife präsentierte Angelique Kerber an der Seite von Novak Djokovic noch einmal stolz und lächelnd ihren Australian-Open-Pokal - mit der machbaren Aufgabe gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko beginnt in der neuen Woche die Titelverteidigung. Die Auslosung mit den Vorjahressiegern war ein Jahr nach dem bis dato größten Triumph an gleicher Stelle vorerst die letzte kleine Ehrung für Kerber. Nach dem missratenen Start in die neue Saison ist die Nummer eins der Tennis-Welt nun in Melbourne die Gejagte.

Den Auftritt auf den Stufen hinauf zur Margaret-Court-Arena gleich neben der riesigen Rod-Laver-Arena schien Kerber noch einmal sehr zu genießen. "Das ist schon etwas Besonderes, als Titelverteidigerin hierher zu kommen", sagte die Norddeutsche, nachdem sie die Trophäe zur kleinen Loszeremonie getragen hatte. Während sich die bald 29-Jährige fein gemacht hatte, schien es für den sechsmaligen Sieger Djokovic in seiner legeren Sporthose eher ein normaler Arbeitstag mit einem weiteren Termin. Kerber betonte vor der Auslosung einmal mehr, dass sie nie zu weit in einem Turnier schaue. Im Vorjahr überstand sie die erste Runde gegen die Japanerin Misaki Doi erst nach Abwehr eines Matchballs. "Das war ein Ball, der alles verändert hat. Es waren zwei Wochen, die alles verändert haben", erinnerte Kerber.

Viel Selbstvertrauen

Nach diesem Match habe sie frei aufgespielt. "Ich denke, ich muss zurück zu diesem Gefühl, keine Erwartungen zu haben und das Gefühl zu genießen, wo ich gerade bin", sagte Kerber und ließ keinen Zweifel daran, dass ihr die Erfolge vom vergangenen Jahr viel Selbstvertrauen gegeben haben. "Ich weiß, wie man Grand Slams gewinnt. Ich bin bereit für die neue Prüfung", stellte die US-Open-Siegerin fest.

In Zurenko wartet die Nummer 61 der Tennis-Welt, der Start in die neue Saison misslang Kerber mit dem frühen Aus in Brisbane und Sydney allerdings. Die freie Zeit nutzte sie am Freitag zum Training mit Julia Görges bei geschlossenem Dach in der Rod-Laver-Arena. Sollte sie Zurenko besiegen, könnte ein deutsches Duell gegen Carina Witthöft folgen. Kerbers letztjährige Finalgegnerin Serena Williams aus den USA, nach langer Pause zuletzt in Auckland auch früh gescheitert, erwischte in der Schweizerin Belinda Bencic eine schwere Gegnerin für die erste Runde. Sechs deutsche Damen stehen direkt im Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers im neuen Jahr, das am Montag beginnt und mit umgerechnet 35 Millionen Euro dotiert ist. Bei den Herren schafften es sieben deutsche Profis direkt ins Hauptfeld. Der am höchsten gehandelte Alexander Zverev ist Favorit gegen den Niederländer Robin Haase. dpa