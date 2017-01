Biathlon-Ass Dahlmeier verteidigt Renn-Verzicht in Oberhof

Oberhof (dpa) - Deutschlands beste Biathletin Laura Dahlmeier hat ihren Verzicht auf zwei der drei Rennen beim Heim-Weltcup in Oberhof verteidigt.

«Ich muss ganz einfach mit meinen Kräften haushalten. Ich bin in meiner Laufbahn ganz selten drei Weltcups am Stück gelaufen wie zuletzt im Dezember, und da war die Belastung viel höher als gedacht», sagte die Weltcup-Gesamtführende dem «Freien Wort».

Dahlmeier, die in diesem Winter schon drei Rennen gewann, lässt in Oberhof den Sprint am Freitag (14.15 Uhr) aus und fehlt damit auch tags darauf in der Verfolgung. Sie wird nur am Sonntag im Massenstart dabei sein. In der kommenden Woche auf ihrer Heimstrecke beim Weltcup in Ruhpolding zu fehlen, «geht nicht», sagte Dahlmeier. Auch beim letzten Weltcup vor der WM in Antholz muss sie laufen, weil ihr sonst die Wettkämpfe mit Blick auf den WM-Start am 9. Februar in Hochfilzen fehlen.

Dass sie nun das Gelbe Trikot der Weltcup-Gesamtführenden verlieren könnte, kalkuliert die Verfolgungs-Weltmeisterin ein. «Natürlich schiele ich auch auf das Gelbe Trikot und der Verzicht ist auch etwas gepokert. Doch jeder Athlet hat ja zwei Streichergebnisse», sagte Dahlmeier. Und abgerechnet werde sowieso erst am Saisonende.