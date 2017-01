„Big Mac“ schlägt eiskalt zu

Von unserem Redaktionsmitglied

Christian Rotter

Mannheim. Mit zwei Treffern und zwei Vorlagen hat Ryan MacMurchy die Adler zu einem 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)-Sieg gegen Bremerhaven geführt. Im Mannheimer Tor feierte Neuzugang Drew MacIntyre sein DEL-Debüt gegen die Fischtown Pinguins.

Drittelergebnisse: 2:1, 2:1, 0:1. Die Adler: MacIntyre - Colaiacovo, Richmond; Carle, Akdag; Reul, N. Goc - Kolarik, M. Goc, Adam; MacMurchy, Festerling, Wolf; Ullmann, Raedeke, Plachta; Arendt, Joudrey, Kink; Sparre. Tore: 0:1 Bordson (2:27), 1:1 MacMurchy (4:36), 2:1 Adam (13:42), 3:1 MacMurchy (26:48), 3:2 Welsh (32:25), 4:2 Wolf (35:46), 4:3 Combs (47:11). Schiedsrichter: André Schrader (Dorsten) und Marc Wiegand (Schweiz). Zuschauer: 10 592. - Strafminuten: Mannheim 12 - Bremerhaven 14. - Nächstes Spiel: Augsburger Panther - Adler (Sonntag, 16.30 Uhr).

Nach nicht einmal zwei Minuten saßen schon zwei Adler auf der Strafbank. Die Schiedsrichter Marc Wiegand und André Schrader schickten David Wolf wegen Behinderung des Torhüters und Andrew Joudrey nach einem Stockschlag in die Kühlbox. Nachdem MacIntyre gegen Jeremy Welsh noch gekonnt seinen Schoner ausgefahren hatte (2.), war der Goalie in der folgenden 47-sekündigen doppelten Unterzahl ohne Chance: Rob Bordson zog ab, der Puck schlug unter der Latte ein - 0:1 (3.).

Nur gut aus Mannheimer Sicht, dass die Antwort nicht lange auf sich warten ließ. Ryan MacMurchy hatte am Mittwoch bei seinem Comeback gegen den ERC Ingolstadt (4:2) dreimal als Vorlagengeber geglänzt, am Freitag zeigte der Kanadier, dass seine gefürchteten Direktabnahmen nach seinem Kahnbeinbruch nichts an ihrer Wuchtigkeit verloren haben. Im Powerplay legte Mathieu Carle quer, MacMurchy packte den Hammer aus - Jerry Kuhn im Pinguins-Kasten sah die Scheibe erst, als sie im Netz eingeschlagen hatte (5.).

Die Adler dominierten nun zwar das Spiel. Da sie in der Defensive anfällig waren, erarbeiteten sich aber auch die Gäste weiter Chancen. Als Carle einen Pass ins Nirwana spielte, war wohl auch Jordan Owens etwas zu überrascht (9.), der nächste Treffer fiel auf der anderen Seite, erneut in Überzahl: MacMurchys Schlenzer verfehlte das Ziel zwar, von der Bande fiel der Puck aber genau auf die Kelle von Luke Adam, das 2:1 (14.) war nur noch Formsache. Andrew Joudrey hätte das 3:1 nachlegen können, diesmal behielt Kuhn die Übersicht (15.). Glück hatten die Adler, dass Wade Bergmans Schuss in der gleichen Minute den Pfosten küsste.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts zeigte MacIntyre gegen Brock Hooten seine Klasse (22./23.), ehe es wieder in die andere Richtung ging. In Unterzahl scheiterte Christoph Ullmann nach einem tollen Solo (24.), in Überzahl zielte MacMurchy zweimal einen Tick zu hoch (25.). Das 3:1 (27.) war eine Co-Produktion dieser beiden Adler. Als beide Mannschaften nur vier Feldspieler auf dem Eis hatten, steckte Ullmann geschickt zu MacMurchy durch. Der 33-Jährige ging auf und davon und narrte auch noch Kuhn. Bremerhavens Schlussmann stand unter Dauerdruck, das ging nicht spurlos an ihm vorüber. Als Kuhn das Spiel schnell machen wollte, servierte er Marcel Goc den Puck genau auf die Kelle, doch der Stürmer traf das leere Tor nicht (28.).

Das rächte sich. Über rechts setzte sich Welsh durch, sein Schuss schlug im langen Eck ein, die Adler führten nur noch 3:2 (33.). Einmal mehr war aber Verlass auf MacMurchy, der auch beim 4:2 die Finger im Spiel hatte: Er setzte energisch nach, die Scheibe landete am Pfosten, David Wolf besorgte den Rest (36.).

Da Sinan Akdag und Marcel Goc die Entscheidung verpassten (43.), wurde es noch einmal spannend. Mit einem umstrittenen Tor kamen die Pinguins auf 3:4 heran. MacIntyre hatte den Puck eigentlich schon gesichert, nach Welshs Schlag auf den Fanghandschuh war er wieder frei, Jack Combs arbeitete ihn hinter die Linie. Schrader, der vor zehn Tagen beim Adler-Spiel gegen Wolfsburg einen regulären Mannheimer Treffer nicht anerkannt hatte, und Wiegand zogen den Videobeweis zurate - und entschieden auf Tor (48.). Da "Big Mac" MacMurchy den Hattrick liegenließ (54.), musste bis zum Schluss gezittert werden.

