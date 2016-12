Das „Mentalitätsmonster“ geht voran

Torschütze vom Dienst und emotionaler Anführer in einer Person: Gudjon Valur Sigurdsson prägte beim 29:27 gegen Erlangen das Spiel der Löwen. © Binder

Mannheim. 220 Euro pro erzieltes Tor hatten die Sponsoren und Partner der Rhein-Neckar Löwen für den Mannheimer Kreisverband des Kinderschutzbundes ausgelobt und nach dem 29:27 (14:14)-Arbeitssieg gegen den Aufsteiger HC Erlangen hatte Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson ganz alleine 2420 Euro in die Kasse "geworfen". "Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich ja noch was draufpacken können", schmunzelte der Linksaußen, doch mit seinen elf Treffern am Samstagabend - sechs davon ohne Nerven vom Siebenmeterpunkt - tat der Routinier nicht nur etwas für die gute Sache, sondern war auch einer der Sieg-Garanten in diesem aufreibenden Duell gegen die nie aufgebenden Franken.

Vor allem die Dreier-Serie vom 23:23 zum 26:23 (52.) durch den 37-Jährigen trug maßgeblich dazu bei, Erlangen niederzuringen, nach dem 26:24 war es dann mit Kim Ekdahl du Rietz der zweite überragende Löwen-Angreifer des Abends, der mit einem Doppelpack zum 28:24 (54.) den berühmten Deckel draufmachte. "Das war der erwartet unangenehme Gegner mit einer starken Abwehr", zollte Sigurdsson dem Aufsteiger Respekt. "Und jetzt geht's nach Kiel", blickte der schnelle Rechtshänder vom linken Flügel schon einmal auf das Gipfeltreffen am Mittwoch (18.30 Uhr/live in Sport 1), das die ganze Liga elektrisieren wird.

Mehr als die Sätze bei seiner Auszeichnung zum "Spieler des Tages" wollte sich der in dieser Saison ohnehin recht wortkarge Sigurdsson aber nicht entlocken lassen. "Ich muss heute nicht reden. Das sollen andere tun", ließ der Weltklasse-Linksaußen lieber Taten sprechen. Und diese sind angesichts der Statistiken unschlagbare Argumente: Mit bislang 95 Treffern liegt der Isländer auf Platz fünf der Bundesliga-Torschützenliste, in der Löwen-Rangliste bedeutet das sogar Platz eins vor Kapitän Andy Schmid (85 Tore). Der Schweizer war es dann auch, der sich weniger zierte, Klartext in Sachen Sigurdsson zu reden. "Im Spiel gegen Erlangen gehen mindestens eineinhalb Punkte auf seine Kappe", brachte es Schmid auf den Punkt. "Er ist enorm wichtig für uns und war der Spieler, der das Team mit seinen Toren und Emotionen herausgerissen hat. Und auch wenn er der Älteste ist, war er der Frischeste und hat es geschafft, so ein Mentalitätsmonster zu sein", unterstrich Schmid den Wert des Rückkehrers, der in den vergangenen fünf Jahren in Kopenhagen, Kiel und Barcelona jeweils die Landesmeisterschaften einheimste und mit den Spaniern 2015 noch den Champions-League-Sieg obendrauf setzte.

Rhein-Neckar Löwen : Appelgren, Palicka (ab 38.) - Schmid (1), Sigurdsson (11/6), Manaskov (n.e.), Banea Gonzalez, Steinhauser (n.e.), Larsen, Reinkind (2), Gedeon Guardiola, Groetzki (1), Ekdahl du Rietz (9), Pekeler (2), Petersson (3), Abt (n.e.)

: Appelgren, Palicka (ab 38.) - Schmid (1), Sigurdsson (11/6), Manaskov (n.e.), Banea Gonzalez, Steinhauser (n.e.), Larsen, Reinkind (2), Gedeon Guardiola, Groetzki (1), Ekdahl du Rietz (9), Pekeler (2), Petersson (3), Abt (n.e.) HC Erlangen : Katsigiannis, Huhnstock (für zwei Siebenmeter und ab 51.), - Jonas Link (7), Isaias Guardiola (6), Haaß, Rahmel (3), Stranovsky (2/2), Horak (3), Nikolai Link, Thümmler (4), Sabljic (2), Bayer, Herbst.

: Katsigiannis, Huhnstock (für zwei Siebenmeter und ab 51.), - Jonas Link (7), Isaias Guardiola (6), Haaß, Rahmel (3), Stranovsky (2/2), Horak (3), Nikolai Link, Thümmler (4), Sabljic (2), Bayer, Herbst. Strafminuten : Pekeler (2), Petersson (2) - Sabljic (4), Nikolai Link (4)

: Pekeler (2), Petersson (2) - Sabljic (4), Nikolai Link (4) Beste Spieler : Sigurdsson, Ekdahl du Rietz - Jonas Link, I. Guardiola.

: Sigurdsson, Ekdahl du Rietz - Jonas Link, I. Guardiola. Schiedsrichter: Colin Hartmann/Stefan Schneider (Barleben/Irxleben) - Zuschauer: 8738.

"Das hat er richtig gut gemacht und war über die ganzen 60 Minuten präsent", lobte auch Trainer Nikolaj Jacobsen seinen Routinier, insgesamt hatte sich der Däne von der Generalprobe für das Kiel-Spiel allerdings etwas mehr erwartet. Die Unkonzentriertheiten zum Beginn der Partie gefielen dem Meister-Coach ebenso wenig wie der Auftritt seines Teams in der Defensive.

Jacobsen: "Müssen uns steigern"

"Da müssen wir uns auf jeden Fall steigern, wenn wir am Mittwoch und dann auch in Magdeburg etwas mitnehmen wollen", unterstrich Jacobsen, dem nicht nur die nackten Zahlen - 27 Gegentore und nur vier Torwartparaden des Duos Appelgren/Palicka - missfielen. Vielmehr besorgte den 45-Jährigen das äußere Erscheinungsbild. "Das war das erste Mal in dieser Saison, dass wir ein bisschen müde aussahen und das Tempo der Erlanger in der Abwehr einfach nicht mitgehen konnten."

Hendrik Pekeler, dem auf der vorgezogenen Position beispielsweise immer wieder HC-Spielmacher Jonas Link (7 Tore) entwischte, konnte das nur bestätigen. "Da waren wir einfach nicht schnell genug auf den Beinen. Man merkt, dass wir ein bisschen schlapp werden und die Pause brauchen". Mit Blick auf die noch zwei ausstehenden Partien ließ der 2,03-Hüne aber keine Zweifel an der Motivationslage. "Da werden wir natürlich nochmals alle Kräfte mobilisieren", betonte Pekeler. Und wie das geht, hatte am Samstag schließlich Kollege Sigurdsson vorgemacht.