Der Sieg wäre drin gewesen

Benedikt Doll, Simon Schempp und Arnd Peiffer (v.l.) nach dem Rennen. © epa

Ruhpolding. Nach der grandiosen Aufholjagd wurde die deutsche Biathlon-Staffel in Ruhpolding frenetisch gefeiert. Trotz einer Strafrunde von Startläufer Erik Lesser schaffte es die deutschen Männer als Dritter hinter Norwegen und Russland beim Heim-Weltcup noch auf das Podest. "So richtig freuen kann ich mich nicht, weil ich nicht so richtig dazu beigetragen habe", sagte Lesser: "Ich habe vom besseren Rennen der anderen profitiert und schwimme im Erfolg mit."

Wechselbad der Gefühle

Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp führten das schon geschlagene Quartett von Platz 15 noch auf Rang drei. "Wir haben am Schießstand nicht überzeugen können. Aber wenn man mit den Ergebnissen noch auf das Podium kommt, dann spricht das für unsere läuferische Verfassung. Es ist ein schönes Gefühl", sagte Schempp.

Die nach dem Doppelerfolg von Schempp und Lesser im Massenstart von Oberhof hochgehandelten deutschen Herren erlebten ein Wechselbad der Gefühle. "Wenn man hier mit einer Runde und neun Nachladern auf dem Podium steht und schaut, dass Russland zwei Nachlader hat und Norwegen fünf, dann können wir mit dem dritten Platz ganz gut leben", sagte Bundestrainer Mark Kirchner. "Über den Daumen" rechnete er: Eine Strafrunde seien 20 Sekunden Zeitverlust, ein Nachlader zehn Sekunden. 23,5 Sekunden lagen die Deutschen nach den 4 x 7,5 Kilometern hinter den Norwegern zurück. Der erste Staffel-Sieg seit elf Jahren in Ruhpolding wäre also drin gewesen. dpa