London. Der kürzlich als Weltranglisten-Erster entthronte Tennis-Superstar Novak Djokovic hat beim ATP-Saisonfinale in London auch sein drittes Spiel gewonnen. Im letzten Vorrundenmatch, das der Serbe nach der verletzungsbedingten Absage von Gegner Gael Monfils (Rippenverletzung) gegen den belgischen Nachrücker David Goffin bestritt, siegte Djokovic in nur 1:11 Stunden souverän mit 6:1, 6:2.

Bereits am Vortag hatte Djokovic mit einem 7:6, 7:6 gegen den Kanadier Milos Raonic den Sieg in der Gruppe "Ivan Lendl" und die Qualifikation für das Halbfinale vorzeitig perfekt gemacht. Die Entscheidung über seinen Gegner in der Runde der letzten Vier fällt am Freitag. sid