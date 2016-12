Eisenbichler verpasst Podest - Kraft bejubelt Auftaktsieg

Zwei Verletzte nach Niederlage

Im DEL-Spiel bei den Straubing Tigers müssen die Mannheimer Adler am Freitag (19.30 Uhr) auf die Verteidiger Carlo Colaiacovo und Mathieu Carle verzichten, die sich am Mittwoch bei der 1:5-Niederlage in Nürnberg verletzten. Für das Duo rücken Dominik Bittner und Niki Goc in die Aufstellung. [mehr]