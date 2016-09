Endspiel oder nicht: Werder hofft gegen FCA auf Gnabry

Hockenheim. Die Ankündigungen und Pläne der designierten Macher in der Formel 1 hat Georg Seiler, Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, mit großem Interesse in seinem kurzen Urlaub verfolgt: "Ich habe über den Verkauf an Liberty Media aus den Medien erfahren. Ein solches Geschäft war ja schon… [mehr]