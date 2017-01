Ferstl mit «coolem» Platz acht im Super-G von Kitzbühel

Kitzbühel (dpa) - Mit einem achten Platz im Super-G hat Josef Ferstl den deutschen Skirennfahrern einen beachtlichen Auftakt in das lange Weltcup-Wochenende von Kitzbühel beschert.

Der Oberbayer feierte beim Heimsieg des Österreichers Matthias Mayer seinen zweiten Top-10-Rang in Serie, Ende Dezember war er in Santa Caterina Fünfter geworden. «Das ist perfekt», sagte der 28-Jährige, «es freut mich extrem.» Teamkollege Andreas Sander dagegen machte zu viele Fehler und landete auf dem nicht zufriedenstellenden 28. Platz. Abfahrts-Olympiasieger Mayer gewann vor Christof Innerhofer (+0,09 Sekunden) aus Südtirol und dem Schweizer Beat Feuz (+0,44).

Ferstls beherzte Fahrt im letzten Super-G vor den Weltmeisterschaften im Februar macht Hoffnung auf den Saisonhöhepunkt in St. Moritz. Für den Deutschen Skiverband war es die zehnte Top-15- und die sechste Top-10-Platzierung in Serie. Dabei hätte es auf dem außergewöhnlich schnell und direkt gesetzten Kurs noch weiter nach vorne gehen können. «Ich habe leider an der Hausbergkante einen kleinen Fehler gehabt, sonst wäre noch was Besseres drin gewesen», sagte Ferstl. «Aber es ist schon cool.»

Sander hatte bei perfekten Bedingungen und strahlendem Sonnenschein «die große Ehre», das Weltcup-Wochenende von Kitzbühel zu eröffnen. Durch die Startnummer eins fehlten ihm aber Eindrücke von anderen Athleten, wie etwa schwierige Streckenpassagen zu fahren sind. «Das ist im Super-G manchmal ein Nachteil», sagte er im ZDF. «Ich habe ein paar Sachen falsch eingeschätzt.» Vor allem im unteren Teil rund um die berüchtigte Hausbergkante habe er zu wenig riskiert. «Da muss ich enger bleiben und Sachen direkter angehen. Wenn du etwas zu rund bist und die Ski nicht gehen lässt, ist das in Kitzbühel fatal», sagte er.

Thomas Dreßen hatte die Strecke nicht richtig im Kopf und fuhr an einem Tor vorbei, Riesenslalom-Spezialist Dominik Schwaiger kam im ersten Weltcup-Super-G seiner Karriere auf Rang 40 (+2,55).

Der Norweger Kjetil Jansrud vergab nach drei Siegen in den bisherigen drei Rennen durch einen Patzer im ersten Streckenteil seine Chancen auf Platz eins. Durch Rang neun verpasste er gleich zwei Bestmarken: Mit dem vierten Erfolg hätte er den Rekord an aufeinanderfolgenden Super-G-Siegen egalisiert. Außerdem wäre er nach Ski-Legende Hermann Maier aus Österreich der zweite Rennfahrer der Historie geworden, der die ersten vier Super-G einer Weltcup-Saison für sich entscheidet.