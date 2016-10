FIFA-Chef Infantino will sogar 48 WM-Teilnehmer

Mannheim. Weiter Gas geben, den Kopf nicht in den Sand stecken, irgendwann wird der Knoten schon platzen - nach dem 0:0 gegen Worms und dem fünften Spiel ohne Sieg wurden beim SV Waldhof am Wochenende so gut wie alle bekannten Floskeln bemüht, die angesichts einer solchen Durststrecke gerne zum… [mehr]