Fleming warnt

Kiel. Bundestrainer Chris Fleming geht trotz einer gelungenen Vorbereitung mit großem Respekt in die am Mittwoch beginnende Qualifikation für die Basketball-EM 2017. "Das wird Schwerstarbeit", sagte der 46-jährige US-Amerikaner im Interview mit dem "Express": "Die Dänen sind unangenehm zu spielen, da sie viele Schützen haben und mit einer sehr kleinen Aufstellung auflaufen. Österreich und Holland sind sehr große und physische Mannschaften." Dänemark ist in Kiel der erste Gegner der deutschen Basketballer. Nur der Sieger der Vierergruppe, der in Hin- und Rückspiel ermittelt wird, qualifiziert sich direkt für die Endrunde in vier Ländern.

In Abwesenheit von Point Guard Dennis Schröder, der sich auf seinen Klub Atlanta Hawks in der NBA konzentriert, setzt Fleming große Hoffnungen in Tibor Pleiß, den er als "Anker in der Defensive" bezeichnete. Die EM-Qualifikation markiert den Auftakt für das Fernziel Olympia 2020 in Tokio. Dass Fleming, der auch Co-Trainer in der NBA ist, dann noch als Bundestrainer an der Seitenlinie steht, ist für ihn nahezu ausgeschlossen. Ab 2017 werde es "schwierig, weil die Mannschaft nicht nur im Sommer, sondern auch im Februar und November spielen soll." Letzter deutscher Quali-Gegner ist am 17. September die Mannschaft der Niederlande. sid