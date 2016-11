Hanning: Entscheidung fällt zwischen Prokop und Baur

Frankfurt/Main (dpa) - Christian Prokop und Markus Baur sind die einzigen verbliebenen Kandidaten auf den frei werdenden Posten des Handball-Bundestrainers.

«Beide sind sehr gute Leute. Wir hatten eine Liste mit drei A-Kandidaten, zwei davon haben wir durchbekommen. Es sind verschiedene Typen mit verschiedenen Ideen, aber beide Konzepte sind mit den Vorstellungen des Verbandes kompatibel», sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning der Deutschen Presse-Agentur.

Dritter Anwärter auf die Nachfolge von Dagur Sigurdsson, der sein Amt nach der WM im Januar 2017 auf eigenen Wunsch abgibt, war der Däne Ulrik Wilbek. «Er ist ein erfahrener Mann, den ich sehr schätze. Er hat aber abgesagt», erklärte Hanning.

Der DHB werde nun in aller Ruhe weitere Gespräche mit seinen Wunschkandidaten sowie Verhandlungen mit den betreffenden Bundesligavereinen führen. Prokop steht noch bis 2021 beim SC DHfK Leipzig unter Vertrag, Baur bis 2018 beim TVB 1898 Stuttgart. «Es ist null Prozent erforderlich, die Sache übers Knie zu brechen. Eine Entscheidung in diesem Jahr ist eher unwahrscheinlich», sagte Hanning.

Der Bundesligist SC DHfK Leipzig will seinen Trainer Prokop nicht ohne Weiteres zur deutschen Handball-Nationalmannschaft ziehen lassen. «Wir haben nie gesagt, dass es einen Freifahrtschein gibt. Es muss am Ende eine gute Lösung für alle sein», sagte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther der Deutschen Presse-Agentur. Prokop hat bei den Leipzigern noch einen Vertrag bis 2021, Günther rechnet nun mit harten Verhandlungen mit dem Deutschen Handballbund (DHB). Zudem bestätigte er, dass «es noch keinen Zeitplan gibt, weil wir noch keine Gespräche mit dem DHB geführt haben.»

In Leipzig ist man sich sicher, dass Prokop auf jeden Fall noch bis zum Sommer DHfK-Trainer bleibt. «Ich gehe felsenfest davon aus», sagte Günther. Zu der Verwirrung, dass Prokop der Mannschaft zuletzt eine Zusage zum Verbleib in Leipzig gegeben hat, wollte sich Günther nicht äußern, er meinte nur: «Christian hatte angekündigt, seine Entscheidung nach dem Spiel in Flensburg mitzuteilen.»

Leipzig hatte zuletzt immer wieder betont, seinem Trainer grundsätzlich keine Steine in den Weg legen zu wollen. Doch nachdem Prokop nach der 23:31-Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt gesagt hatte, dass er Bundestrainer werden wolle, reagierte die Mannschaft enttäuscht. «Auf der Rückfahrt wurde nicht viel geredet», meinte Günther und betonte: «Wir sind sehr emotional mit Christian verbunden und müssen uns nun der Situation stellen. Dafür brauchen wir ein paar Tage.»