Heizlüfter und Sauna zur Einstimmung

Tony Martin hat sich von seinem Olympia-Debakel erholt. © dpa

Doha. Auf den härtesten Widersacher bei der Straßenrad-WM ab Sonntag in Katar hat sich Tony Martin schon beim Rollentraining im Badezimmer eingestellt. Der dreimalige Zeitfahr-Weltmeister simulierte vor einem Heizlüfter schon einmal die Extrembedingungen, die auch ihn bei den Titelkämpfen im Wüstenstaat (9. bis 16. Oktober) erwarten. Kühlwesten, Eis und Flüssigkeit werden bei Temperaturen nahe der 40 Grad Celsius Hochkonjunktur haben.

Martin zuversichtlich

"In der Sauna war ich natürlich auch. Man versucht eben, überall ein paar Prozent gegenüber der Konkurrenz herauszukitzeln", berichtete Martin auf seiner Homepage. Der Wahl-Schweizer ist bereits am Dienstag in Doha angekommen, um sich zu akklimatisieren, und rechnet sich etwas aus. Von seinem Olympia-Desaster im Einzel-Zeitfahren scheint sich der 31-Jährige erholt zu haben und gilt am kommenden Mittwoch in seiner Paradedisziplin als einer der Medaillenkandidaten des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR).

Für Martin beginnt die WM aber bereits am Sonntag (14.20 Uhr/Eurosport) mit dem Teamzeitfahren der Profimannschaften. Mit seiner belgischen Equipe Etixx-Quick Step hat der gebürtige Lausitzer diesen Wettbewerb bereits zweimal gewonnen. Das Feintuning fand kürzlich auf einem eigens angemieteten Rollfeld eines Flughafens statt.

Aber das beherrschende Gesprächsthema im Vorfeld der ersten Weltmeisterschaften im Nahen Osten ist die Hitze. Der Weltverband UCI hat diesbezüglich Vorkehrungen getroffen und einen 28-seitigen Leitfaden aufgesetzt. Ein vierköpfiges Medizinergremium wird die Gegebenheiten täglich beobachten und Empfehlungen aussprechen. In Abstimmung auch mit der Fahrergewerkschaft könnte dann etwa im Extremfall das Profi-Straßenrennen am 16. Oktober um 150 Kilometer und damit um die lange Passage durch die Wüste verkürzt werden.

Überdies werden zwei zusätzliche Motorräder die Fahrer während der Rennen mit Wasser versorgen, 10 000 zusätzliche Flaschen insgesamt ausgeben. Vor dem Start gibt es Eis und Wasser für die Teams. Und allein schon der WM-Termin wurde mit Rücksicht auf die Temperaturen gewählt. Normalerweise finden die Rennen Ende September statt. "Das große Fragezeichen ist für mich der Hitzefaktor. Ich habe davor mehr Respekt als vor den Konkurrenten", sagte Martin dem Onlinedienst radsport-news.com. Höhepunkt auch aus deutscher Sicht soll eben das Straßenrennen am Abschlusstag werden, am besten gekrönt mit dem ersten WM-Titel seit 1966. Die Chancen stehen genau ein halbes Jahrhundert nach Rudi Altigs Triumph am Nürburgring gut.

Greipel als Kapitän

"Das ist ein großer Ansporn für uns alle", sagte John Degenkolb vor wenigen Tagen der ARD. BDR-Vizepräsident Udo Sprenger betonte im allerdings: "Wir sagen nicht, wir müssen Gold gewinnen, sonst haben wir versagt." Wegen fehlender Ranglistenpunkte kann der BDR nur sechs statt der maximal neun möglichen Fahrer in Doha an den Start schicken. Auf dem sprinterfreundlichen Kurs fällt André Greipel die Kapitänsrolle zu.

Aber auch Marcel Kittel und der momentan formstarke Degenkolb sehen sich nicht ausschließlich als Helfer. "Das war beste Werbung in eigener Sache", sagte Degenkolb nach seinem jüngsten Sieg beim Münsterland Giro. Kittel findet: "Wir haben eine Mannschaft mit verschiedenen Möglichkeiten."