"Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Gefahr ist"

Leimen. Bei der geplanten Strukturreform der Spitzensportförderung werden die Disziplinen in drei verschiedene Kategorien, sogenannte Cluster, eingeteilt und unterschiedlich stark gefördert. Gewichtheber-Bundestrainer Oliver Caruso erklärt im Interview, weshalb er damit rechnet, dass seine Sportart nicht in den schlechtesten Cluster rutschen wird.

Herr Caruso, Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat im Zusammenhang mit der Strukturreform der Spitzensportförderung ausdrücklich die Gewichtheber erwähnt, als Beispiel dafür, ob man dopingverseuchte Sportarten künftig noch fördern solle. Mittlerweile hat er seine Aussagen relativiert.

Oliver Caruso: Ich bin froh, dass die Vernunft gesiegt hat. So wie es aussieht, hat sich der Bundesinnenminister nach seinen ersten Äußerungen intensiv informiert. Ich hatte ja bereits in einem früheren Interview mit dem Mannheimer Morgen vermutet, dass Herr de Maizière von seinen Mitarbeitern nicht umfassend ins Bild gesetzt worden ist. Mit seinen jüngsten Aussagen ist er auf uns zugegangen und hat den Gewichthebern signalisiert, dass er unsere Sportart nicht in Sippenhaft nehmen will.

Was könnte das in Bezug auf die zukünftigen Förderrichtlinien bedeuten?

Caruso: Ich gehe davon aus, dass verstanden worden ist, dass ein zehnter Rang bei den Gewichthebern mit einem anderen Maß gemessen werden muss, als in anderen Sportarten. Der Deutsche Olympische Sportbund stand bereits die ganze Zeit auf unserer Seite, das Innenministerium und die Deutsche Sporthilfe haben nun auch verstanden, dass wir besser platziert wären, wenn international sauber gearbeitet werden würde.

Sie haben sich bereits in Rio offensiv zur Dopingproblematik geäußert. Der Heidelberger Jürgen Spieß ist ein Musterbeispiel dafür, wie es in ihrer Sportart zugeht. Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 wurde er Neunter. Nach einigen Nachtests ist er jetzt - acht Jahre später - bereits Sechster. Ihm sind allerdings erst einmal Fördergelder durch die Lappen gegangen.

Caruso: Das stimmt. Aber nach Gesprächen mit der Deutschen Sporthilfe wird ihm das Geld nachträglich ausbezahlt. Ärgerlich ist das Ganze dennoch, weil ihm, wie auch anderen sauberen Sportlern, nicht die Aufmerksamkeit zu Teil wurde, die er damals verdient hätte.

Was muss sich denn ändern?

Caruso: Zu allererst muss ein unabhängiges Kontrollsystem her. Jeder Olympia- oder WM-Starter muss viele unangekündigte Kontrollen gehabt haben, so wie es bei uns in Deutschland üblich ist.

Angesichts des Dopingsumpfes wäre eine Radikalkur, nämlich sich in Deutschland komplett vom Gewichtheben zu verabschieden, denkbar. Sie wäre aber der falsche Weg, oder?

Caruso: Ja. Mit einem Rückzug würden wir uns nur selbst bestrafen. Ich bin überzeugt, dass mit dem Druck der Politik Verbesserungen möglich sind. So weit wie jetzt waren wir im Anti-Dopingkampf noch nie. Es muss und wird Veränderungen geben. Bislang haben Dopingsünder ganz unbekümmert über ihre Methoden gesprochen , weil sie wussten, dass ihnen kaum etwas passiert. Das hat mich geärgert.

Ziehen Sie sich deshalb als Bundestrainer zurück?

Caruso: Nein. Mein Vertrag läuft Ende Dezember aus. Im September habe ich angekündigt, wieder auf meinen Posten als Landestrainer in Baden-Württemberg zurückkehren zu wollen. Darauf freue ich mich und werde meinem Nachfolger alles geordnet übergeben.

Mit der geplanten Strukturreform soll die Situation bei den Trainern verbessern. Woran hapert es da aus Ihrer Sicht bislang?

Caruso: Vor kurzem gab es eine Abfrage unter den Bundestrainern. Da hatten die allerwenigsten schon einen Vertrag für 2017. Das darf man nicht außer Acht lassen, denn auch wir Trainer brauchen Verlässlichkeit. Zumal man ein Talent nicht von heute auf morgen entwickelt. Man muss da immer das ganze Paket betrachten, weil ein Rädchen ins andere greift.

Ein weiterer Punkt der Strukturreform ist die geplante Reduzierung der Olympiastützpunkte, kurz OSP genannt. Haben Sie Bedenken, dass auch der OSP Rhein-Neckar in Heidelberg in Gefahr ist?

Caruso: Das kann ich mir nicht vorstellen. Mit Daniel Strigel leitet ein Top-Mann den OSP in Heidelberg. Es ist unglaublich, was er auf die Beine gestellt hat und wie er zusammen mit seinen Mitarbeitern ständig an Weiterentwicklungen dran ist. Generell glaube ich, dass sich bei der Organisation oder der Personalausstattung etwas ändern könnte. Ich arbeite beispielsweise mit den Stützpunkten in Heidelberg und Freiburg sehr gut und eng zusammen. Zu den beiden anderen baden-württembergischen Standorten in Stuttgart und Tauberbischofsheim kann ich nichts sagen.

Was erwarten Sie von der Mitgliederversammlung des DOSB am 3. Dezember?

Caruso: Was das Gewichtheben angeht, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass bei uns die Lichter nach dem 3.12. nicht ausgehen werden.