„Ich wünschte, das Leben wäre Sport“

Ladenburg. Das Flutlicht am Römerstadion erhellt schon seit einer halben Stunde die Nacht, die gelben Übungswesten sind abgestreift, die Bälle eingepackt. Doch wirklich nach Hause gehen will noch kein Spieler der LSV Ladenburg. "Der Verein ist wie meine Familie", sagt der 21-jährige Heresh Alslewani. Seit Januar dieses Jahres steht er für die Ladenburger im Tor, nach Stationen beim FC Kurdistan und der Ersten Liga im Irak.

"Heresh spielt auf keinen Fall B-Klasse-Niveau", ist sich Co-Trainer Philip Brandt bewusst und betont, "der müsste mindestens zwei Ligen höher spielen." Alslewani, der nach eigenen Angaben letztes Jahr auch ein Angebot der irakischen Nationalmannschaft erhalten hat, winkt bei dem Thema ab: "Freundschaften stehen für mich über dem Fußball."

Dabei blickt er auf Trainer Battal Külcü. Der 36-jährige ehemalige Mittelstürmer, der erst seit dieser Saison die Trainerfunktion übernommen hat, hat Alslewani in die Mannschaft geholt und fährt ihn seit Januar drei Mal die Woche von der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Benjamin-Franklin-Village in Mannheim ins Ladenburger Stadion und wieder zurück. Eine Selbstverständlichkeit für den Deutsch-Türken. "Es reicht nicht aus, die Menschen, die flüchten, aufzunehmen. Die Erwartungen, die wir an sie stellen, müssen wir auch selbst leben."

DFB-Flüchtlingsinitiative Der LSV Ladenburg ist einer von insgesamt 17 Vereinen aus den Fußballkreisen Heidelberg und Mannheim, der im Rahmen der DFB-Initiative "1:0 für ein Willkommen" 500 Euro Fördergeld erhalten hat. Bislang erhielten rund 100 Vereine aus dem Badischen Fußballverband (bfv) die Förderung. Unterstützt werden Vereine, die "Flüchtlinge zum Fußballspielen einladen, sie in Mannschaften integrieren, bei Behördengängen begleiten oder Sprachkurse organisieren." Eine Statistik darüber, wie viele Flüchtlinge neu in die Vereine der Fußballkreise Heidelberg und Mannheim integriert wurden, führt der bfv nicht. Die Schätzungen werden laut bfv anhand der erstmaligen Spielerlaubnis für "Nicht-Deutsche" gestellt. In der Saison 2013/14-2015/16 waren es im Kreis HD und MA insgesamt 818 Anträge, dabei kann es sich allerdings auch um Spieler mit ausländischem Pass handeln. gbr/bfv

Alslewani und Külcü haben sich über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, den Alslewani noch aus seiner Kindheit in Deutschland kannte. Bis 2006 lebte die Familie in Mannheim, dann kehrten sie in die Heimat, nach Zaxo im Nordirak zurück. 2015 flüchtet Alslewani dann mit seiner Frau und seinem Bruder wieder nach Deutschland - und landet kurz darauf bei der LSV Ladenburg. Mit seiner Geschichte ist er hier nicht alleine. Auch auf den Schultern des 21-jährigen Ibrahim und des 19-jährigen Badou aus Gambia - die beide ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchten - lasten die Erlebnisse der Flucht aus ihrer Heimat Serekunda.

"Momentan bin ich sehr angespannt durch die Situation, deswegen zwinge ich mich dazu, mich auf das Fußballspielen zu konzentrieren", sagt der Stürmer Badou - und für einen kurzen Moment ist es ganz ruhig auf dem Platz. Fragt man ihn aber nach der Mannschaft und seinen sportlichen Zielen, sprudelt es wieder auf Englisch aus ihm heraus und seine Augen leuchten: "Wir lernen hier so viel vom Team. Mein Ziel ist es, die Mannschaft in eine höhere Liga zu bringen." Dem pflichtet sein Mannschaftskollege und Freund Ibrahim bei: "Auch ich will die Mannschaft voranbringen. Ich habe so viel Spaß mit dem Team, mir gefällt es hier richtig gut." Ein paar Eingewöhnungsprobleme gab es dann aber doch, sowohl für die Neuzugänge als auch die Trainer. "Die Sprache war ein Problem", so Abwehrspieler Ibrahim. Aber man lerne schnell dazu: "Raus!", "Weiter, geh' weiter!" und "Auf geht's!" hat Badou schon so oft von seinem Trainer gehört, dass es ihm im Gespräch leicht über die Lippen geht. Nur die Herangehensweise an das Fußballspielen ist noch etwas befremdlich. "Man hat am Anfang schon gemerkt, dass in den Heimatländern anscheinend anders Fußball gespielt wird, das Verständnis für eine Taktik im Spiel fehlt manchmal noch," sagt Co-Trainer Philip Brandt. "In Gambia spielt man eher Straßenfußball, da gibt es keine Schulen für Fußball wie hier in Deutschland", bestätigt Badou. Genau diese unterschiedlichen Voraussetzungen machen aber laut Trainer Külcü die Integration für beide Seiten so spannend: "Mit so unterschiedlichen Charakteren ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, wie man es im Sport schafft, hat eine klare Vorbildfunktion." Nachdenklich fügt er hinzu: "Ich wünschte das ganze Leben wäre Sport. Es wäre vieles einfacher."