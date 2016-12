Immerhin ein Teilerfolg

Dresden. Der Karlsruher SC hat unter seinem Interimscoach Lukas Kwasniok den freien Fall in der 2. Fußball-Bundesliga immerhin etwas abgebremst. Die Badener kamen bei Dynamo Dresden zu einem nicht unverdienten 0:0 und schöpfen nach dem Punktgewinn beim Favoriten wieder neue Hoffnung. Für die Dresdner dagegen war es eine weitere Enttäuschung gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner und das dritte Spiel nacheinander ohne Sieg.

"Hier in unserer Situation diesen Punkt so zu verteidigen, da macht es macht mich stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein", sagte Kwasniok Der bisherige U19-Trainer Kwasniok hatte bei den Karlsruhern Tomas Oral abgelöst, der am vergangenen Sonntag wegen Erfolgslosigkeit entlassen worden war. Trotz des Unentschiedens droht dem KSC am Samstag allerdings der Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz, falls Aue heute Mittag beim 1. FC Kaiserlautern gewinnt.

Der KSC hatte sich den Zähler vor 27 612 Zuschauern im Dresdner DDV-Stadion redlich verdient. Die Mannschaft operierte aus einer Fünfer-Abwehrkette vorsichtig und kontrolliert. Mit dieser "Mauer" hatte Dynamo seine liebe Mühe.

Zu klareren Chancen kam die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus erst in Halbzeit zwei, doch der zur Pause eingewechselte Pascal Testroet vergab gleich zweimal. sid