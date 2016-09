Lausanne (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach hat seinen Besuch bei der Eröffnungsfeier der Paralympics am Mittwoch in Rio de Janeiro abgesagt.

«IOC-Präsident Thomas Bach wird am Staatsbegräbnis für den früheren Bundespräsidenten Walter Scheel am Mittwoch in Berlin teilnehmen», teilte das IOC auf dpa-Anfrage mit. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees habe Sam Ramsamy, den Beauftragten für Behindertensport, als offiziellen Repräsentanten des IOC bei der Eröffnungsfeier in Rio benannt.