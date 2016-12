Joshua will Klitschko jetzt an den Kragen

London. Schnelle Hände, gute Beinarbeit, ein großes Kämpferherz: Anthony Joshua gilt im Schwergewichtsboxen als der kommende Mann. Der Olympiasieger von 2012 hat mit seinen 27 Jahren schon für Furore gesorgt und alle seine 18 Profikämpfe vorzeitig gewonnen. Am 29. April will der Brite Wladimir Klitschko im Londoner Wembley-Stadion vor 90 000 Menschen vom Sockel stoßen.

"Wenn ich Wladimir schlagen will, muss ich ein höheres Level erreichen", sagte Joshua am Wochenende, nachdem er den US-Amerikaner Eric Molina in der dritten Runde durch technischen K.o. "entsorgt" hatte. Die gesunde Selbsteinschätzung und eine gewisse Unerschrockenheit gehören zu den Stärken von Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua, der als Sohn nigerianischer Einwanderer derzeit in England Box-Geschichte schreibt.

Joshua kennt Klitschko aus dem Eff-Eff. 2014 waren sich die beiden Modellathleten (je 1,98 m groß) schon ganz nahe. Klitschko hatte Joshua vor seinem Kampf gegen Kubrat Pulew zum Sparring eingeladen. Der aufstrebende Engländer nahm dankend an, schaute sich die Tricks von "Dr. Steelhammer" aus der Nähe an und kann nun im April davon profitieren. Beide respektieren sich. Jetzt heißt das Mega-Duell 2017: Klitschko vs. Joshua. sid