Kapitän Neuer fordert vier Siege bis Jahresende

Düsseldorf (dpa) - Manuel Neuer hat sich als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine souveräne WM-Qualifikation als erstes Ziel gesetzt. «Wir streben bis Weihnachten vier Siege an», sagte der 30 Jahre alte Torhüter in Düsseldorf.

Der Weltmeister startet am Sonntag in Oslo gegen Norwegen in die Ausscheidungsrunde. Bis zum Jahresende folgen noch drei weitere Punktspiele gegen Tschechien, Nordirland und auswärts gegen San Marino. Teammanager Oliver Bierhoff erhob ebenfalls den Anspruch, «die Qualifikation wieder klarer zu dominieren». Bundestrainer Joachim Löw wird gegen Norwegen voraussichtlich nur EM-Akteure in der Startelf aufbieten.

Voraussichtliche Mannschaften

Norwegen - Deutschland

Norwegen: Nyland (FC Ingolstadt/25 Jahre/23 Länderspiele) - Svensson (Rosenborg BK/23/3), Hovland (1. FC Nürnberg/27/6), Nordtveit (West Ham United/26/28), Aleesami (US Palermo/25/8) - Skjelbred (Hertha BSC/29/40), Johansen (FC Fulham/25/30), Selnaes (AS St. Etienne/22/6), Henriksen (AZ Alkmar/24/25), Eikrem (Malmö FF/26/15) - King (FC Bournmouth/24/23)

Deutschland: Neuer (Bayern München/30/71) - Kimmich (Bayern München/21/6), Höwedes (FC Schalke 04/28/40), Hummels (Bayern München/27/50), Hector (1. FC Köln/26/21) - Khedira (Juventus Turin/29/65), Kroos (Real Madrid/26/71) - Müller (FC Bayern München/26/78), Özil (FC Arsenal/27/80), Draxler (VfL Wolfsburg/22/24) - Götze (Borussia Dortmund/24/57)

Schiedsrichter: Collum (Schottland)