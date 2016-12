Keine Angst vor den Bayern

Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl freut sich auf München. © dpa

Leipzig. Ralf Rangnick und Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz lagen sich jubelnd in den Armen, Ralph Hasenhüttl hüpfte über den Rasen, und Timo Werner konnte wieder lachen: Aufsteiger RB Leipzig feierte nach der nächsten starken Vorstellung ein 2:0 (1:0) über Hertha BSC sowie die Rückkehr zum erfolgreichen Vollgas-Fußball und brachte sich für den Liga-Gipfel in Top-Form.

"Wir sind stolz darauf, dass wir am Mittwoch ein Spiel gegen Bayern München haben, das ganz Deutschland elektrisiert und wohl auch über die Landesgrenzen hinaus begeistern wird", sagte der Österreicher Hasenhüttl nach der imponierenden Vorstellung seiner Elf, die mit 36 Punkten auf Herbstmeisterkurs liegt.

Auch seine Spieler hatten keine Berührungsängste mehr vor den Bayern. "Die Vorfreude ist riesig. Wir wollen noch einmal richtig einen raushauen", sagte Willi Orban. Der Abwehrchef hatte die Partie gegen Berlin mit seinem wuchtigen Kopfballtreffer (62.) entschieden. "Wir wollen, wir können - aber wir müssen nicht", sagte Abwehrspieler Stefan Ilsanker über den Druck, in München siegen zu müssen. Der sei bei den Bayern deutlich größer.

Berliner entschuldigen sich Hertha BSC hat das geschmacklose Spruchband einiger Berliner Fans während des 0:2 (0:1) bei RB Leipzig heftig kritisiert. "@HerthaBSC distanziert sich von diesem widerlichen Banner!", schrieb Manager Michael Preetz bei Twitter. Während der ersten Halbzeit hatten Fans in der Berliner Kurve das umstrittene Banner für rund eine Minute ausgerollt: "Ey, Ralf wir warten sehnlichst auf deinen nächsten Burnout", stand darauf in Anspielung auf eine frühere Erkrankung von Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick. Der 58-Jährige hatte 2011 seinen Trainer-Job bei Schalke wegen eines Erschöpfungssyndroms aufgeben müssen.

Torschütze Werner gefeiert

Vergessen schien auch die 0:1-Niederlage aus der Vorwoche in Ingolstadt. "Die Mannschaft hat heute genau die richtige Reaktion gezeigt. Sie war von Beginn an auf dem Platz", sagte Hasenhüttl. Von einer Mini-Krise oder schwindenden Kräften zum Jahresende war nichts zu spüren - Leipzig bleibt ein echter Anwärter auf den Titelkampf.

Riesenfreude am Auftritt seiner Mannschaft hatte auch Mäzen und Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz bei einem seiner seltenen Stadion-Besuche. Die Investitionen von 250 Millionen Euro scheinen sich auszuzahlen. "Er hat uns in der Kabine zum Sieg gratuliert. Immer, wenn er da ist, gewinnen wir", sagte Orban und fügte schmunzelnd an: "Am Mittwoch soll er ja auch kommen."

Riesenbeifall erhielt Torschütze Werner, als er in der 81. Minute ausgewechselt wurde. Der pfeilschnelle Schwabe hatte das so wichtige 1:0 (41.) erzielt, die heftige Kritik wegen seiner Schwalbe beim Sieg gegen Schalke vor zwei Woche hatte an ihm genagt. "Für ihn war der Treffer sehr, sehr wichtig. Es war nicht leicht für Timo, doch heute war er wieder der Alte", sagte Hasenhüttl.

Für die einzigen Wermutstropfen sorgten die Verletzungen von Naby Keita (Oberschenkelbeschwerden) und Marcel Halstenberg (Schmerzen am Hüftbeuger). Ihr Einsatz gegen München ist fraglich. Dagegen zeigte Verteidiger Bernardo nach überstandenen Meniskusproblemen ein starkes Comeback. sid