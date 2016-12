Keine Liebesgrüße an Schuster

Darmstadt. Eine Rückkehr von Trainer Dirk Schuster (Bild) zum SV Darmstadt 98 ist für Präsident Rüdiger Fritsch offenbar kein Thema. "Das Gute liegt nicht in der Vergangenheit, das Gute liegt in der Zukunft", betonte Fritsch. Spekulationen gibt es trotzdem: Das Bundesliga-Schlusslicht ist nach der Beurlaubung von Norbert Meier vor gut einer Woche auf der Suche nach einem neuen Coach. Am Mittwoch wurde Dirk Schuster beim FC Augsburg überraschend freigestellt - jener Trainer, unter dem die Lilien in drei Jahren zwei Mal aufgestiegen waren und vergangene Saison den Klassenerhalt in der Bundesliga schafften.

Dass Schuster den SV Darmstadt im Sommer trotz laufenden Vertrags Richtung Augsburg verließ, verlief nicht ohne Misstöne. Sowohl der Trainer als auch Präsident Fritsch äußerten öffentlich ihr Missfallen über den Ablauf. Auch bei den Fans löste der Abschied Enttäuschung und teilweise sogar Wut aus - schließlich hatte Schuster das Team noch kurz vor seinem plötzlichen Abgang als sein "Baby" bezeichnet.

Auch wenn der Jurist Fritsch vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern am Sonntag eine Rückkehr Schusters nicht explizit ausschloss, ist sie doch sehr unwahrscheinlich. Zwar betonte der Präsident, dass sein Verhältnis zu Schuster keine Rolle spiele. Doch bereits in der Vergangenheit habe man sich gegen eine Rückkehr ehemaliger Darmstädter Übungsleiter wie Kosta Runjaic oder Bruno Labbadia entschieden - beide sind derzeit ohne Verein und damit ebenfalls auf dem Markt.

Reuter äußert sich zu Gerüchten

Augsburgs Manager Stefan Reuter widersprach unterdessen Spekulationen um außersportliche Gründe für die Trennung von Schuster. "Es kommen immer wieder Gerüchte und Meldungen. Ich möchte einfach noch mal sagen, dass es sportliche Gründe waren, die den Ausschlag gegeben haben, dass wir einen Wechsel auf der Trainerposition vollziehen", sagte Reuter. "Ich weiß nichts von einer Schlägerei. Dirk hat einen Cut, der am Sonntagmorgen genäht wurde, aber das hat nichts mit unserer Entscheidung zu tun", antwortete Reuter auf eine entsprechende Frage. "Er hat gesagt, er ist gestürzt, und ich habe keinen Grund, das nicht zu glauben. Das kann jedem Mal passieren."

Laut Schusters Berater Ronny Zeller habe sich der Coach das "Veilchen" bei einem häuslichen Unfall zugezogen. "Dirk kam mit einem starken Magen-Darm-Infekt zurück vom Auswärtsspiel in Hamburg. Er ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in seinem Bad in der Wohnung in Augsburg ausgerutscht und hat sich an einem Regal mit dem Kopf angeschlagen, daher der Cut", sagte Zeller der "Sport Bild": "Was ansonsten berichtet oder angedeutet wird, ist Schwachsinn und nicht nachzuvollziehen."