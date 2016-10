Keine magischen Tricks in Hockenheim

Kampf um den Pott in Hockenheim: Marco Wittmann (links/BMW) will seine Führung verteidigen, Edoardo Mortara (Audi) wittert noch Titelchancen.

Hockenheim. Marco Wittmann machte es bei der Auftakt-Pressekonferenz vor, wie seiner Ansicht nach das gesamte DTM-Wochenende auf dem Hockenheimring laufen sollte. Minuten vor seinem schärfsten Rivalen Edoardo Mortara (Audi) traf der BMW-Pilot im vierten Stock des Baden-Württemberg-Centers an der Rennstrecke ein, blickte kurz in die Runde und stellte fest: "Noch kein anderer da? Ja - P 1!" Auch in den Finalrennen am Samstag und Sonntag will er die Position eins einnehmen - und damit den zweiten Titel nach 2014 holen.

Die Chancen dafür stehen bestens, 14 Zähler Vorsprung hat Wittmann auf Mortara - ausruhen kann er sich auf diesen Zählern jedoch nicht. "Ich bin in einer guten Position", stellte der 26-Jährige fest, "der Vorsprung ist gut und wichtig. Aber es wird sehr eng, denn Rennen auf dem Hockenheimring sind immer voller Action." Wittmann weiß, dass ein Ausfall im Rennen oder nur eine Berührung schnell viele Punkte kosten kann - und gerade im Saisonfinale im Motodrom geht es um jeden Zähler.

Eine besondere Vorbereitung hat der BMW-Mann nicht gewählt - schließlich hat er in dieser Saison bisher erfolgreich gearbeitet. "Wir machen nichts Spezielles. Wir haben über das ganze Jahr einen guten Job gemacht, das zeigt ja unsere Position", geht der Spitzenreiter mit einem gesunden Selbstbewusstsein in den Showdown im Badischen. "Am Ende geht es darum, so viele Punkte wie möglich zu holen", machte Wittmann deutlich - der Schlüssel dazu wird auch eine gute Qualifikation sein. Ist er hier erfolgreich, kann er seinen Ruf als "Eichhörnchen" der DTM, als stetiger Punktesammler, weiter festigen.

So holt Wittmann den Titel DTM-Spitzenreiter Marco Wittmann (176 Punkte) hat 14 Zähler Vorsprung auf Edoardo Mortara (162), Jamie Green (137) folgt mit einem Rückstand von 39 Punkten. Kommt Audi-Mann Mortara vor BMW-Pilot Wittmann ins Ziel, fällt die Titelentscheidung am Sonntag. Wittmann aber ist schon am Samstag Meister, wenn . . . . . . er das Rennen gewinnt und Mortara maximal Vierter wird. . . . er Zweiter wird und Mortara nicht über Rang sieben hinaus kommt. . . . er Dritter wird und Mortara maximal Neunter wird. . . . er Vierter wird und Mortara keine Punkte holt.

Eichhörnchen-Taktik möglich

Eine Kategorie, in die sich Wittmann nicht so gerne einordnen lässt. "Ich habe auch gezeigt, dass ich in einigen Rennen auch richtig abräumen konnte", verweist er etwa auf seinen Sieg und seinen dritten Platz auf dem Nürburgring - das Wochenende brachte ihm satte 40 Punkte. Aber auch seine Konstanz streicht der BMW-M4-Pilot heraus, denn selbst wenn es nicht gut gelaufen ist, hat er immer um "so viele Punkte wie möglich" gekämpft. Also doch Eichhörnchen-Taktik am Wochenende?

Volles Risiko muss hingegen Edoardo Mortara gehen. Der italienische Audi-Pilot möchte die 14 Zähler auf Wittmann wettmachen - egal wie. "Ich brauche zwei sehr gute Rennen, um diesen Titel noch zu holen. Ich brauche ein perfektes Wochenende", sagt der 29-Jährige, der in den letzten fünf Rennen immer zweistellig gepunktet hatte. "Wir haben gezeigt, dass wir wettbewerbsfähig sind", wittert Mortara seine Chance.

Aber: "Leider gibt es keine magischen Tricks. Jeder kennt die Strecke sehr gut von den Tests und den Rennen", glaubt er nicht an eine dramatisch schnelle Aufholjagd. Die wird es wahrscheinlich auch in der Hersteller- und Teamwertung nicht geben. Audi führt mit 609 Punkten vor BMW (572), bei den Teams liegt Abt-Audi-Sportsline (269) vor RMG-BMW (244) - gut möglich, dass diese Reihenfolge am Sonntagabend noch die gleiche ist.