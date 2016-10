Kerber siegt mit Emotionen

Singapur. Angelique Kerber saß nach dem erlösenden ersten Schritt zur Krönung ihrer märchenhaften Saison mit glücklicher Miene in der Pressekonferenz. Die Weltranglistenerste hatte sich die Haare nach dem geglückten Auftakt beim WTA-Finale in Singapur locker hochgesteckt, sah aber ein wenig müde aus.

Doch die Erleichterung über die bestandene Nervenprobe war ihr in jeder Sekunde anzumerken. "Der Druck ist hier groß für mich. Deshalb bin ich happy, dass ich gut damit umgegangen bin. Dieser Sieg gibt mir viel Selbstvertrauen", sagte Kerber nach dem 7:6 (7:5), 2:6, 6:3 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova (Nr. 7) in der Roten Gruppe. In einem engen und hochklassigen Match hatte die Australian-Open- und US-Open-Gewinnerin gerade einmal drei Punkte mehr als ihre Gegnerin gemacht (93:90).

Matchball nach 2:18 Stunden

"Im dritten Satz habe ich es dann mit Hilfe meiner Emotionen gedreht", meinte Kerber und fügte nach ihrem 77. Match des Jahres hinzu: "Ich weiß ja, dass ich auf dem Court ewig laufen kann." Nach 2:18 Stunden verwandelte sie vor 5000 Zuschauern im Sports Hub ihren ersten Matchball und zeigte die Siegerfaust. Kerber legte damit den Grundstein für ihren ersten Halbfinal-Einzug beim mit sieben Millionen Dollar dotierten Saison-Abschlussturnier der besten acht Spielerinnen.

Sie könnte mit einem Triumph im Stadtstaat erneut in die Fußstapfen von Steffi Graf treten, die die inoffizielle WM als einzige Deutsche neben Sylvia Hanika gewann. In ihrer Gruppe trifft die 28-Jährige am Dienstag auf die Rumänin Simona Halep (13.30 Uhr/ARD) am Donnerstag auf Madison Keys (USA). Halep bezwang am Sonntag Keys klar mit 6:2, 6:4.

Kerber gelang es, den Stress der vergangenen Tage mit unzähligen Interviews abzuschütteln. "Es waren insgesamt wohl doppelt so viele Termine wie noch vor einem Jahr", hatte "Angie" über ihre neuen Pflichten als Branchenführerin gesagt.

In den zurückliegenden Tagen hatte Kerber den malerischen Pool auf dem luxuriösen Marina Bay Sands Hotel gar nicht so richtig genutzt. Stattdessen plauderte sie in diversen Fragerunden über ihr "Traumjahr". Kerber verriet, dass es ihr physisch nach einer Schwächephase wieder bessergeht. "Ich würde sagen", meinte die Linkshänderin, "der Tank ist zu drei Viertel voll. Nach New York war ich schon müde." sid