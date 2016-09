Kimmich, der Alleskönner

Der Spieler der Stunde beim FC Bayern: Joshua Kimmich. © dpa

München. Joshua Kimmich blickte nicht ganz so ernst wie sonst. Für seine Verhältnisse wirkte er fast ausgelassen, er scherzte sogar. "Die beiden", sagte er nach dem 5:0 (2:0) von Bayern München zum Auftakt der Champions League gegen FK Rostow mit einem Lachen, "werden schon noch nachlegen". Diesmal aber hatte Kimmich den besagten Robert Lewandowski und Thomas Müller eines voraus: Er schoss zwei Tore, die Torjäger jeweils nur eines.

"Er hat jetzt in allen Wettbewerben mehr Tore als ich", sagte Geburtstagskind Müller mit einem breiten Grinsen, "außer in der WM-Qualifikation." Neulich in Oslo erzielte Müller zwei Treffer für die Nationalmannschaft gegen Norwegen (3:0), das dritte von Kimmich legte er auf. "Wenn man den beiden zuhört und sich was abschaut, kann man etwas lernen", sagte Kimmich. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass er ein Musterschüler ist.

Rechts im Mittelfeld

Trainer Carlo Ancelotti hatte Kimmich gegen den zunächst destruktiven, später völlig überforderten russischen Vizemeister Rostow rechts in ein Dreier-Mittelfeld gestellt. Doch irgendwie schien der 21 Jahre alte Allrounder bald überall zu sein. Und mindestens zweimal stand er dann auch da, wo eben Torjäger stehen: Beim 3:0 auf Vorlage von Douglas Costa (53.) und beim 4:0 nach Flanke von Juan Bernat (60.).

"In der Jugend war ich nicht so der Knipser", sagte Kimmich, nach seinen ersten Champions-League-Toren. Zumindest in einem Spiel aber, erinnerte er sich, habe er schon mal Stürmer gespielt, "beim Pep, ich glaube, das war gegen Piräus" In der Tat: Pep Guardiola, der stets betonte: "Ich liebe diesen Jungen", hatte Kimmich vergangenen Herbst beim 4:0 gegen Olympiakos Piräus als Ersatz für Arjen Robben gebracht.

Kimmich ist so etwas wie der Spieler der Stunde bei einem FC Bayern, der nach fünf Pflichtspielen weiter ohne Gegentor ist. Gegen Rostow, das auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League immerhin den RSC Anderlecht und Ajax Amsterdam aus dem Wettbewerb geworfen hatte, bedurfte es aber zunächst eines Foulelfmeters von Lewandowski (28.), um den russischen Riegel aufzubrechen.

"Gegen so einen Gegner musst du den Beton, den sie anrühren, erst mal durchbrechen", betonte Müller, selbst Torschütze in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2). Der Beton bröselte dann allerdings ziemlich schnell. "Wir haben noch nie gegen eine so starke Mannschaft gespielt", jammerte Rostows Trainer Iwan Daniliants. Und die Bayern spielten nicht mal überragend.

Tatsächlich wurde erneut deutlich, dass in der Champions League die "Kleinen" gegen einen "Großen" wie München nur dann eine Chance haben, wenn der sich selbst ein Bein stellt - was bei den Bayern nicht zu erwarten ist. Nach dem 13. Heimsieg in Serie in der Königsklasse (Rekord!) ist auf dem Weg zum Endspiel im walisischen Cardiff (3. Juni 2017) nun immerhin Atletico Madrid (28. September) nächster Gegner.

Weltmeister Mats Hummels verließ das Stadion mit einem Brummschädel. Der Nationalspieler hatte bei einem Kopfball einen Tritt ins Gesicht bekommen und musste kurz nach der Pause ausgewechselt werden. Noch in der Nacht wurde eine leichte Schädelprellung bei Hummels diagnostiziert.