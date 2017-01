Klopp-Krise immer größer

Liverpool. Nach dem blamablen Aus im FA Cup steht dem stark in die Kritik geratenen Jürgen Klopp (Bild) mit dem FC Liverpool eine Saison ohne Titel bevor. Das 1:2 gegen Zweitligist Wolverhampton Wanderers war für die Reds nicht nur die dritte Niederlage in Serie und das zweite Pokal-Aus innerhalb von gerade einmal vier Tagen, sondern auch Anlass für schwere Angriffe gegen Klopp. Dass der deutsche Trainer im Pokal mehrere Stammspieler schone, "zeige mangelnde Kenntnis der Tiefe des englischen Fußballs und mangelnden Respekt", twitterte Ex-Stürmerstar Gary Lineker.

Nach der Partie legte Lineker nach: "Du bist raus aus zwei Wettbewerben. War es das wert?" Erst vor drei Tagen waren die Reds im Ligapokal gescheitert. Klopp gestand nach der Pleite eigene Fehler ein und nahm die Schuld auf sich. "Ich bin verantwortlich für die Aufstellung. Ich darf nicht einzelne Spieler kritisieren", sagte der 49-Jährige dem TV-Sender BT Sport. Angesichts von zehn Punkten Rückstand in der Liga und keiner internationalen Teilnahme sind die Titelträume des FC Liverpool in dieser Spielzeit mit dem doppelten Pokal-K.o. quasi geplatzt.

Beim 1:2 gegen die Wolves geriet Klopps Elf schon in der ersten Minute in Rückstand. Auch die in der zweiten Halbzeit eingewechselten Philippe Coutinho, Daniel Sturridge und Emre Can konnten die Niederlage nicht mehr verhindern. Divock Origis Anschlusstreffer (86.) kam zu spät. "Wir waren sehr schlecht. Wir sind schlecht gestartet und danach nicht wirklich besser geworden", kritisierte Klopp.

Für den ehemaligen BVB-Coach stellt das 1:2 eine Zäsur in seiner gut 15-monatigen Amtszeit dar. "Wenn jemand fragt, ob das der Tiefpunkt meiner Zeit in Liverpool bis jetzt ist - ich weiß es nicht. Aber wenn es der Tiefpunkt ist, ist es ein perfekter Moment, die Dinge umzudrehen, denn tiefer geht es nicht." (Bild: dpa) dpa