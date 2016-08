Koch nerven Figur-Fragen

Berlin. Schwimm-Weltmeister Marco Koch hat mit Unverständnis auf die Kritik an seiner Figur bei den Olympischen Spielen in Rio reagiert. "Immer wenn ich langsam schwimme, liegt es an meiner Figur. Wenn ich schnell schwimme, ist alles okay, obwohl ich genauso aussehe. Mittlerweile geht mir das am A . . . vorbei", sagte der 27-Jährige beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin. Dort siegte der Darmstädter gestern Abend über 200 m Brust mit der Weltjahresbestzeit von 2:01,92 Minuten.

Nach Kochs siebten Platz bei Olympia hatte die "Bild" von einem "dicken Problem bei den Schwimmern" geschrieben und dazu ein unvorteilhaftes Foto des Darmstädters gestellt, als dieser gerade aus dem Becken stieg. Auch die Zeitung "Die Welt" fragte in einer Schlagzeile: "Scheiterte dieser Goldkandidat an seinen Pfunden?".

"Ich habe relativ viel Unterhautfettgewebe, deshalb sehe ich recht weich aus", erklärte Koch einmal. Für Heimtrainer Alexander Kreisel hat sein Schützling keine Figurprobleme. Koch habe "eine Art Pinguinform", sagte Kreisel, "sehr weiche Haut, sehr außergewöhnlich, kein Schwabbel." sid