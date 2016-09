Köln schockt Schalke

Gelsenkirchen. Zum Spielende hallten die ersten Pfiffe der Saison durch die halbleere Schalker Arena. Spätestens, als Simon Zoller in der 84. Minute das Tor zum 3:1 (1:1)-Endstand für den 1. FC Köln erzielt hatte, machten sich die Königsblauen Fans in Scharen frustriert zu den Parkplätzen auf.

Vier Spieltage sind in der Bundesliga gespielt, Schalke 04 hat immer noch keinen Punkt - der Neuanfang mit der vielversprechenden Kombination aus Trainer Markus Weinzierl und Manager Christian Heidel ist vorerst ein Desaster.

"Wir haben ein Spiel verloren, das man nicht verlieren darf", sagte Weinzierl bei "Sky": "Man hat heute gesehen, dass die Mannschaft unter Druck steht." Schalkes Weltmeister Benedikt Höwedes meinte: "Wir sind sehr enttäuscht, das geht tief. Das müssen wir sacken lassen und dann analysieren, was wir falsch gemacht haben. Davon kann sich niemand freimachen."

Dass Klaas-Jan Huntelaar die Schalker Torflaute nach 305 Minuten beendete, war ein ganz schwacher Trost. Zwei Minuten nach Huntelaars Führungstor (36.) glich der Japaner Yuyo Osako für die weiter ungeschlagenen Rheinländer aus. Anthony Modeste mit seinem vierten Saisontor (77.) und Zoller drehten das Spiel. Während Köln mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen oben mitspielt, hinken die runderneuerten Gelsenkirchener den eigenen Ansprüchen weit hinterher.

Nach dem schlechtesten Saisonstart seit 31 Jahren hatte Weinzierl sein Team auf vier Positionen umgebaut: Rechtsverteidiger Sascha Riether, Sechser Johannes Geis, Flügelspieler Alessandro Schöpf und Ideengeber Max Meyer rückten in die Startelf, die Neuzugänge Benjamin Stambouli und Breel Embolo mussten ebenso raus wie Innenverteidiger Matija Nastasic und der angeschlagene Leon Goretzka (muskuläre Probleme). FC-Coach Peter Stöger ersetzte den verletzten Offensivspieler Leonardo Bittencourt durch Milos Jojic.

Den Königsblauen war nach drei Bundesligaspielen ohne Punkt und Tor die Verunsicherung anzumerken. Köln stand tief und wartete auf Fehler, um schnell und direkt auf Torjäger Anthony Modeste zu spielen. So kamen die Gäste zwar öfter in die Nähe des Tores als die Schalker, die kaum einen Weg in den Strafraum fanden. Doch Torszenen bot die erste halbe Stunde nicht. Schalke erhöhte nach der Pause den Druck, doch die Kölner Abwehr stand sehr stabil. Weinzierl brachte Jewgeni Konopljanka (67.), doch auch der Flügelflitzer tat sich schwer.

"Unser großes Plus ist der Teamgeist. Jeder macht Meter. Unser Umkehrspiel ist sehr gefährlich, das hat man heute wieder gesehen", sagte Kölns glücklicher Kapitän Matthias Lehmann. sid/dpa