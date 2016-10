Korir läuft allen davon

Der frühere Paris-Sieger Mark Korir kam in Frankfurt als Erster ins Ziel. © dpa

Frankfurt. Der Kenianer Mark Korir ist seiner Rolle als Favorit gerecht geworden und hat den 35. Frankfurt-Marathon gewonnen. Der 31-Jährige, der 2015 in Paris triumphiert hatte, gewann am Sonntag in 2:06:48 Stunden vor seinen Landsleuten Martin Kosgey (2:07:22) und Cybrian Kotut (2:07:29). Korir hatte sich bei Kilometer 37 von seinen beiden Konkurrenten abgesetzt.

Fate Tola hat in ihrem ersten Marathon als deutsche Staatsbürgerin sofort den nationalen Meistertitel gewonnen. Die 29-jährige gebürtige Äthiopierin lief nach einem furiosen Schlussspurt in 2:25:42 Stunden nur knapp an ihrer persönlichen Bestzeit vorbei, erreichte damit aber einen starken zweiten Rang. Der Sieg ging an Mamitu Daska aus Äthiopien in 2:25:26. Daska hatte sich frühzeitig abgesetzt und war lange auf Kurs, den Streckenrekord (2:21:01 Stunden) zu brechen - musste sich dann aber in Führung liegend übergeben und rettete nur wenige Sekunden Vorsprung ins Ziel. Deutsche Läufer waren diesmal nicht in der Spitzengruppe vertreten, im Vorjahr hatte Arne Gabius über die 42,195 Kilometer in 2:08:33 Stunden einen deutschen Rekord aufgestellt. dpa