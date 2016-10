Kritik an Wiggins: «Deswegen Paralympics eingeführt»

Formel-1

Barcelona. Wegen Schmerzen im Fuß hat Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton auf die Reifentests in dieser Woche in Barcelona verzichtet und stattdessen Pascal Wehrlein das Cockpit des Mercedes-Silberpfeils überlassen. Der DTM-Champion von 2015, in der Formel 1 für Manor-Mercedes unterwegs, spulte das… [mehr]