Karlsruhe. Lisa Ryzih, Vize-Europameisterin im Stabhochspringen, bewertet die jüngsten Doping-Enthüllungen in ihrem Geburtsland Russland als positiv. "Umso mehr Licht in die Sache kommt, desto besser für uns. Ich bin froh, dass hart durchgegriffen wird", sagte die 28-Jährige vom ABC Ludwigshafen gestern in Karlsruhe. "Ich weiß nicht, ob ich in meiner Karriere ein paar Plätze durch Gedopte verloren habe. Aber ich hoffe, dass wir künftig dieselbe Ausgangslage haben."

Ryzih ist in Omsk geboren und kam im Alter von vier Jahren als Aussiedlerin aus Sibirien mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie gewann bei der EM im Juli in Amsterdam Silber. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro belegte sie Rang zehn, vier Jahre zuvor in London war sie Sechste geworden. dpa