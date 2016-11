Mainz bricht auseinander

Anderlecht. Die Mainzer Spieler schlichen nach ihrem Waterloo wie geprügelte Hunde vom Brüsseler Rasen, Trainer Martin Schmidt schüttelte nach der höchsten Niederlage seiner Amtszeit fassungslos den Kopf: Nach einem wahren Fehlerfestival ist ein desolater FSV Mainz 05 beim RSC Anderlecht mit 1:6 (1:2) untergegangen und muss ums Überwintern in der Europa League bangen. Mit der in Belgien gezeigten Leistung hätten die Rheinhessen in der Runde der letzten 32 aber auch nichts zu suchen.

"Das war die höchste und schlimmste Niederlage, seit ich Trainer in Mainz bin. Nach dem 1:4 hat es uns das Spiel total zerschossen. Das war eine Katastrophe und darf uns nicht passieren", sagte FSV-Trainer Martin Schmidt, und Sportdirektor Rouven Schröder ergänzte: "Wir haben sehr viel Lehrgeld bezahlt. Jetzt gilt es, die Fehler klar anzusprechen und dann einen Strich drunter zu machen."

Vor 15 000 Zuschauern brachte Nicolae Stanciu (9./41.) keineswegs übermächtige Belgier auf die Siegerstraße. Mainz kam durch den frischgebackenen Vater Pablo De Blasis (15.) zwar zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Youri Tielemans (62.), Lukasz Teodorczyk (89./90.+4 Handelfmeter) sowie die Leipziger Leihgabe Massimo Bruno (90.+2) machten für den RSC in der Schlussphase aber alles klar. sid/dpa