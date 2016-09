Mainzer Joker stechen

Der eingewechselte Jhon Cordoba bedankte sich mit dem 2:2. © dpa

Baku. Nachdem der Albtraum auf der Abenteuerreise gerade so abgewendet war, klatschten die sichtlich erschöpften Fußballer des FSV Mainz 05 zufrieden ab und bereiteten sich auf eine extrem kurze Nacht vor. Der historische erste Sieg in der Europa League hatte wieder viel Kraft gekostet, während des 3:2 (1:0) beim FK Qäbälä in Aserbaidschan drohte zwischenzeitlich sogar das Debakel.

"Dieser Sieg ist für die Fans und den Verein extrem wichtig", sagte FSV-Trainer Martin Schmidt, der mit den Einwechselungen der späteren Torschützen Jhon Córdoba und Levin Öztunali das richtige Gespür bewies: "Es war das erwartet schwere und komplizierte Spiel."

Nach dem Mainzer Führungstreffer des Japaners Yoshinori Muto (41.) hatten die Gastgeber das Spiel durch Ruslan Gurbanow (57./Foulelfmeter) und Sergei Zenjov (62.) zunächst gedreht. Dank der Tore von Córdoba (68.) und Öztunali (78.) haben die Rheinhessen weiter beste Aussichten, im Europapokal zu überwintern. "Wir haben nun vier Punkte, so haben wir uns das vorgestellt. Diesen Weg wollen wir weitergehen", sagte Schmidt, der nach der strapaziösen Reise mit seiner Mannschaft heute Morgen, 6 Uhr früh, in Frankfurt/Main landen wollte.

Der Tabellenachte der Bundesliga brauchte in Baku lange, um rund 3300 Kilometer von der Heimat entfernt die Nervosität abzulegen. Deshalb entwickelte sich gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der nationalen Liga zunächst nur ein Spiel auf Augenhöhe. FSV-Torwart Jonas Lössl hatte dagegen mehr Ballkontakte, als den Mainzern lieb sein konnte. Zudem hatten die Rheinhessen Riesenglück, als der Kopfball von Ricardinho nur den Pfosten traf und Zenjov beim Nachschuss die Nerven verlor und über das Tor zielte (24.).

Die oft behäbige Kreativabteilung des FSV tat sich zunächst aber schwer, den Defensivbeton der robust spielenden Gastgeber zu knacken. Muto erlöste sein Team dann, als es zum ersten Mal schnell ging. Gaetan Bussmann leitete einen Ball direkt in den Strafraum weiter, der Japaner legte den Ball an Rafael Santos vorbei und traf ins lange Eck.

In der zweiten Halbzeit hatten Pablo de Blasis (46.) und Yunus Malli (50.) zunächst jeweils die Chance, mit einem zweiten Treffer für klare Verhältnisse zu sorgen. Aber Qäbälä bestrafte die mangelnde Chancenauswertung eiskalt. Lössl kam gegen Filip Ozobic im Strafraum zu spät, Gurbanow verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Der Pfiff von Schiedsrichter Gediminas Mazeika (Litauen) war vertretbar.

Zenjov schockte die mitgereisten Fans fünf Minuten später dann zum zweiten Mal. Schmidt reagierte anschließend, wechselte Córdoba und Öztunali ein und stellte das System um (67.). Córdoba traf mit seinem ersten Ballkontakt, zehn Minuten später legte Öztunali nach. sid