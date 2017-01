Spielte von 2012 bis 2015 für die New York Giants: Markus Kuhn. © dpa

Foxborough (dpa) - Der langjährige deutsche NFL-Profi Markus Kuhn hat seine Karriere beendet. Das bestätigte der der aus Viernheim stammende American-Football-Spieler am Freitag dem Internetportal "ran.de". "Diese Entscheidung steht bereits seit ein paar Monaten fest", sagte Kuhn, der zuletzt bei den New England Patriots aussortiert worden war und zuvor von 2012 bis 2015 für die New York Giants gespielt hatte.

"Mit ein bisschen Glück hätte ich vielleicht noch ein, zwei Jahre spielen können. Mehr aber auch nicht", sagte der 30 Jahre alte Defensivspieler, der seine Zeit in der National Football League (NFL) als Erfolg bewertete: "Ich habe in den vergangenen Jahren mehr erreicht, als ich mir jemals erträumt hätte." Kuhn war als erstem Deutschen ein Touchdown in einem NFL-Spiel gelungen. (dpa/red))