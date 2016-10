Nervenkitzel im DTM-Finale

Alle Bilder anzeigen Marco Wittmann ließ es nach dem Titelgewinn richtig krachen: Sekt satt, Asphaltkringel mit seinem BMW - davor ein turbulenter Start. © dpa

Hockenheim. Am Ende wurde es doch noch einmal richtig, richtig spannend, fast nervenzerfetzend. Mit 17 Punkten Vorsprung war Marco Wittmann ins finale Saisonrennen gegangen, hatte beste Aussichten auf den DTM-Titel - doch nach dem obligatorischen Boxenstopp bei Halbzeit fand sich der BMW-Pilot plötzlich auf dem siebten Rang wieder und sein Titelrivale Edoardo Mortara (Audi) behauptete souverän die Führung. Diese Konstellation hätte für Mortara den Titel bedeutet - doch zwei Runden später rutschte Wittmann durch weitere Positionswechsel nach Boxenstopps auf den fünften Rang vor, wurde am Ende Vierter - und war heilfroh, noch knapp Champion geworden zu sein. Sein Jubel war endlos, unbeschreiblich. Noch im Cockpit trommelte er sich aus lauter Übermut wild auf den Helm. "Das ist einfach mega, ein unbeschreibliches Gefühl. Es war extrem eng und spannend bis ganz zum Ende", sagte der neue Champion Wittmann: "Es fühlt sich großartig an."

206 Punkte Wittmann, 202 Punkte Mortara - verständlich, dass sich der Italiener nicht so recht über seinen Erfolg im letzten Rennen freuen konnte. "Das war der bitterste Sieg meiner Karriere", meinte der 29-Jährige angesichts des Mini-Rückstands: "Es ist eine riesige Enttäuschung, aber ich habe alles versucht." Der Audi-Mann trauerte vor allem dem Rennen in Zandvoort hinterher, als er eine aus seiner Sicht ungerechte Strafe kassiert hatte, die ihn die jetzt entscheidenden Punkte kostete.

142 000 Fans sind dabei

1. Audi 700 Pkt.; 2. BMW 647; 3. Mercedes 471. Team-Wertung: 1. Abt-Audi-Sportsline 319 Pkt.; 2. RMG-BMW 290; 3. RBM-BMW 203; 4. Rosberg-Audi 185; 5. Audi Sport Team Abt 154; 6. H.W.A. 1 133; 7. Mücke-Mercedes 130; 8. H.W.A. 2 128; 9. MTEK-BMW 95; 10. ART-Mercedes 80; 11. Schnitzer-BMW 59; 12. Phoenix-Audi 42.

Im 17. Saisonlauf am Samstag war Mortara beim Sieg seines Audi-Kollegen Miguel Molina von Position acht noch auf den vierten Platz vorgefahren. Wittmann belegte den dritten Platz, baute seinen Vorsprung auf 17 Punkte aus - die Entscheidung im Titelkampf war auf Sonntag vertagt.

Wittmann hatte am Samstag wie auch am Sonntag in Qualifikation und Rennen erneut seine herausragende Qualität bewiesen: Seine geradezu beängstigende Konstanz. Gute Platzierungen im Qualifying, Punktesammler in den Rennen - zu Recht platzierte er sich am Ende an der Spitze. "Er hat über die gesamte Saison bewiesen, dass er immer das Beste aus dem Auto herausholen konnte", meinte BMW-Motorsportchef Jens Marquardt und sprach ein dickes Lob für Wittmann aus: "Er hat einen fantastischen Job gemacht - er war konstant und schnell."

142 000 Besucher kamen am gesamten Rennwochenende auf den Hockenheimring - und am Sonntag erlebten die Fans einen spektakulären Schlusspunkt. Im Qualifying hatte Mortara wegen eines Defekts an der Lenkung erst kurz vor Ende eine schnelle Runde fahren können. Diese brachte ihn auf Rang sechs - in eine Startreihe mit Wittmann, Spannung für den Start war programmiert.

Der Auftakt wurde richtig turbulent, nach harten Positionskämpfen an der Spitze lagen Wittmann und Mortara als Zweiter und Dritter hinter dem führenden Gary Paffett (Mercedes). In der sechsten Runde zog Mortara in der Spitzkehre an Wittmann vorbei, der bei diesem Manöver jedes Risiko vermied, um ja nicht auszufallen und noch den Titel zu verlieren. Dann der Schock in Runde 24 nach dem Boxenstopp: Mortara blieb auf der Spitzenposition, doch Wittmann war auf Platz sieben zurückgefallen - zu diesem Zeitpunkt wäre der Italiener Champion gewesen. Doch als alle Fahrer in der Box gewesen waren, stand Wittmann auf dem vierten Rang - das reichte für den Titel, den er am Ende mit ein wenig Bangen ins Ziel rettete.

"Die letzten zehn Runden waren echt schwierig", schilderte Wittmann die Schlussphase, in der es nur noch aufs Ankommen ankam. "Der vierte Platz war genug, doch eigentlich wollte ich noch aufs Podium. Am Ende war es aber zu riskant, die beiden Mercedes vor mir anzugreifen. Und von den BMW-Kollegen hinter mir hatte ich nichts zu fürchten", war Wittmann doch etwas nervös - bis sich schließlich alle Anspannung in unendlichen Jubel auflöste - und eine Nacht voller Feiern.