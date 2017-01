Noch eine Rechnung offen

Berliner Überflieger: Paul Carroll (r.) kann den Unterschied ausmachen. © dpa

Mannheim. Paul Carroll ist erfolgsverwöhnt. Seit fünfeinhalb Jahren spielt der Australier für Berlin - und gewann in dieser Zeit vier Mal die deutsche Meisterschaft. Eine Dominanz, die der 30-Jährige im DVV-Pokalfinale in der SAP Arena unbedingt unterstreichen möchte. Die Motivation bei den BR Volleys ist riesig. Schließlich geht es am Sonntag in Mannheim (16.45 Uhr/live bei Sport1) gegen den größten Rivalen VfB Friedrichshafen.

"Es gibt keine Mannschaft in der Volleyball-Bundesliga, die ich lieber schlage", betont der Diagonalangreifer vor dem brisanten Kräftemessen. Friedrichshafen befindet sich mit Ex-Bundestrainer Vital Heynen als neuem Coach nach etwas schwächeren Jahren wieder auf Augenhöhe - und hat Meister Berlin in dieser Saison im Supercup und in der Liga bereits zwei Mal glatt mit 3:0 geschlagen. Eine Tatsache, die Carroll zusätzlich anspornt. "Wir wollen diesmal den Spieß umdrehen", erklärt der 2,06 Meter große Leistungsträger und schiebt nach: "Wir müssen allerdings entsprechend auftreten und unsere Erfahrung nutzen. Das Feuer in uns muss brennen, um das Spiel an uns zu reißen." Wie das funktioniert, weiß der Australier bestens. Im vergangenen Jahr verwandelte Carroll im Duell mit Bühl den Matchball und wurde als wertvollster Spieler ausgezeichnet. "Der Pokalsieg bei der Premiere in Mannheim war für mich persönlich der wichtigste Titel, weil Berlin zuvor 16 Jahre nicht zum Zug gekommen war", blickt der Nationalspieler zurück. Noch immer sorgt der Gedanke an diesen Triumph vor der Rekordkulisse von 12 000 Zuschauern für ein Gänsehautgefühl: "Die Atmosphäre war großartig. Deshalb kann ich es gar nicht abwarten, wieder dort zu spielen."

In der Liga stottert der BR-Motor allerdings ein wenig, der Druck steigt. Die ambitionierten Berliner rangieren aktuell bei einer Partie weniger nur auf Platz drei hinter den Rhein-Main Volleys, die in Frankfurt spielen, und Tabellenführer Friedrichshafen - zuletzt gab es eine unerwartete Niederlage gegen Lüneburg. Einen klaren Favoriten sieht Carroll im Prestige-Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer daher nicht. "Im vergangenen Jahr waren wir gegen Bühl haushoher Favorit und haben klar gewonnen - jetzt wird es einen richtigen Kampf geben", erklärt der Berliner Publikumsliebling.

DVV-Pokalfinale in Mannheim Das Männer-Endspiel am Sonntag (16.45 Uhr) bestreiten Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen. Im Finale der Frauen trifft Vorjahresfinalist Allianz MTV Stuttgart zuvor auf Meisterschaftsfavorit Schweriner SC (14.05 Uhr). Beide Begegnungen in der Mannheimer SAP Arena werden live im Fernsehen bei Sport1 übertragen. Bisher sind 9600 Karten verkauft worden. Tickets im Vorverkauf gibt es unter www.saparena.de. Die Tageskasse öffnet ab 12 Uhr.

Einen kleinen Vorteil hat der Australier aber ausgemacht: "Wir haben schon in Mannheim gespielt. Diese Erfahrung hilft uns sicher. Wir müssen die Chancen nutzen, die uns Friedrichshafen gibt. Denn dem VfB darf man nicht die Möglichkeit geben, in einen Satz oder ein Spiel zurückzufinden."

Sein Trainer Roberto Serniotti setzt auf die Fähigkeit seiner Mannschaft, im richtigen Moment, eine Topleistung abzurufen: "Es wird hart für uns. Aber wir werden gut vorbereitet sein und ich denke, dass wir den unbedingten Willen haben, diesen wichtigen Titel zu verteidigen." Paul Carroll will auf jeden Fall vorangehen.