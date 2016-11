Ohne Esprit und Ideen

Rostow. Geschlossen gingen die Spieler des FC Bayern zu ihren rund 500 mitgereisten Anhängern und klatschten pflichtschuldig Beifall - Grund zum Feiern allerdings hatten die Münchner wieder nicht. Mit einem Sieg bei FK Rostow wollte der deutsche Rekordmeister in der Champions League seine Chance auf Platz eins in der Gruppe D wahren, stattdessen kassierte er im kalten Russland eine weitere schmerzhafte Niederlage. Der Grund? "Wir haben nicht gut gespielt", sagte Trainer Carlo Ancelotti.

Das 2:3 (1:1) beim russischen Tabellensechsten war die Folge einer erneut fragwürdigen Abwehrleistung, einer Vorstellung mit wenig Esprit und Ideen - entsprechend ernst blickte hinterher Philipp Lahm in die Kamera. "Krise ist vielleicht zu viel", sagte der Kapitän, "aber wir müssen schnellstmöglich unsere Fehler abstellen. Wir sind aktuell ein bisschen sorglos, wir wissen nicht, dass der Gegner auch Tore machen kann."

Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren hat der FC Bayern zwei Pflichtspiele nacheinander verloren, damals, im Mai 2015 unter Pep Guardiola, waren es sogar deren drei. "Im Moment ist es schwierig für uns", bekannte Ancelotti, und Lahm blickte schon mit ein wenig Sorge auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen am kommenden Samstag. Mit einer Leistung wie im bitterkalten Rostow am Don werden die Bayern auch gegen Bayer Probleme bekommen. "Wir machen zu viele Fehler", monierte Lahm, "wir sind im Passspiel nicht zu 100 Prozent konzentriert. Das müssen wir abstellen, so schnell wie möglich." Er hätte noch erwähnen können, dass die Münchner nach einer passablen ersten Halbzeit am Ende fast kopflos dem Ausgleich hinterherrannten.

Unsortierte Abwehr

Der Ecuadorianer Christian Noboa besiegelte mit einem Freistoßtreffer (67.) den ersten Sieg von Rostow in der Champions League, dem Tor vorausgegangen war wenig souveränes Abwehrverhalten der Münchner. Bereits zuvor hatten die Bayern Geschenke verteilt: Douglas Costa, Schütze des Führungstreffers (36.), leitete mit einem ungenauen Pass auf Jerome Boateng den Ausgleich der Russen durch Aardar Azmoun ein (43.). Der erstaunlich steif wirkende Boateng, nach einer Stunde wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt, hatte ohnehin nicht seinen glücklichsten Tag an der Seite von Startelf-Rückkehrer Holger Badstuber: Kurz nach der Pause verursachte der Weltmeister einen Elfmeter, den Dmitri Polos verwandelte (49.). Kurz darauf gelang Juan Bernat noch einmal der Ausgleich (52.), doch als Rostow beschloss, auch mal mitzuspielen, wurden erneut Unsortiertheiten in der Münchner Abwehr offenbar. sid